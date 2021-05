Synagogi w Niemczech celem ataków. Ambasador Izraela apeluje o ochronę

Ambasador Izraela w Niemczech Jeremy Issacharoff apeluje do rządu federalnego o zapewnienie ochrony żydowskim świątyniom. W ostatnich dniach doszło do kilku ataków na synagogi w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Jeremy Issacharoff powiedział telewizji ARD, że nalega, by władze niemieckie zrobiły "wszystko, co w ich mocy", by zapewnić bezpieczeństwo diasporze żydowskiej w Niemczech. - Konflikt na Bliskim Wschodzie nie ma nic wspólnego ze społecznością żydowską w Niemczech - oznajmił.