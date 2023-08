Pozwoliła umrzeć dziecku z pragnienia, spędzi 14 lat w więzieniu

Skazana, pochodząca z Dolnej Saksonii obecnie 30-letnia kobieta, wyjechała w 2014 roku na tereny kontrolowane przez tzw. Państwo Islamskie (IS) - ekstremistyczną, międzynarodową organizację sunnicką dążącą do utworzenia kalifatu.

Zamężna z irakijskim członkiem IS przystąpiła do kobiecej policji obyczajowej. Uzbrojona w AK-47 patrolowała ulice i parki Mosulu i Faludży, dbając o to, by ludność przestrzegała reguł nakazanego przez IS zachowania i ubioru - informował w czasie pierwszego procesu portal Times of Israel.