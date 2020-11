Urząd Gaucka kończy działalność. "Dostęp do dokumentów zostanie zachowany"

Urząd ds. Akt Stasi (StUB) - znany powszechnie jako Urząd Gaucka - 31 lat po upadku muru berlińskiego kończy działalność. Akta Stasi, policji politycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, trafiają do Archiwum Federalnego.

Przyszłe lokalizacje archiwów w poszczególnych krajach związkowych są obecnie określone w ustawie: dla Saksonii jest to Lipsk, dla Turyngii - Erfurt, dla Saksonii-Anhalt - Halle, dla Brandenburgii - Frankfurt nad Odrą, a dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Rostock. Porady, informacje i dostęp do plików będą również możliwe we wszystkich innych miejscach.