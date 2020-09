Niemiecka policja wkroczyła w środę do mieszkań 50 osób zamieszanych w dystrybucję dziecięcej pornografii. Śledczy z Kolonii skonfiskowali około dwa tysiące telefonów komórkowych, komputery i inny sprzęt. Nikogo nie aresztowano. - Za każdym z tych zdjęć kryje się ofiara nadużyć seksualnych - powiedział dyrektor do spraw śledztw kryminalnych kolońskiej policji.

Policja wkroczyła do mieszkań w 12 landach, koncentrując się na Bawarii. Środowa akcja to część postępowania, które rozpoczęło się w październiku 2019 roku i doprowadziło jak dotąd do zidentyfikowania 207 podejrzanych. - Ważne jest, by dostrzec, że mamy do czynienia z nową formą przestępczości. Sprawcy nie działają sami, ale stanowią część większych sieci przestępczych, które posługują się strukturami komunikacji internetowej - podkreślił Esser.