Kolejna odsłona "afery maseczkowej". Lider Lewicy wzywa do dymisji ministra zdrowia

Lider partii Lewicy Joerg Schindler wezwał w poniedziałek do dymisji ministra zdrowia Niemiec Jensa Spahna. Miało to związek z kolejnymi informacjami dotyczącymi afery wokół zamówień maseczek ochronnych.

Lider Lewicy wzywa do dymisji ministra zdrowia

Współrządzący w Niemczech socjaldemokraci (SPD) wezwali ministra do wyjaśnienia sprawy. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zacytował natomiast lidera partii Lewicy Joerga Schindlera, który w poniedziałek wezwał ministra zdrowia do dymisji.

Schindler ocenił też, że brakuje świadomości szkód, jakie wyrządza się, gdy kontrakty warte miliony są przyznawane bez przejrzystości. "Podejrzenia podważają i tak już nadszarpnięte w dobie koronawirusa zaufanie do polityki i całego rządzenia przez CDU" - mówił. "Rośnie wrażenie, że przynajmniej niektóre wątki w aferze maseczkowej zbiegają się w Ministerstwie Zdrowia" - dodał.

Zmniejsza się przewaga partii Merkel

To już kolejne doniesienia związane z zakupami maseczek potencjalnie obciążające chadeków z Unii CDU/CSU. Wcześniej oskarżenia o zarabianie na prowizjach za pośrednictwo w zakupach doprowadziły posłów Georga Nuessleina z CSU i Nikolasa Loebela z CDU do rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach do Bundestagu. W przypadku Nuessleina zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo w związku z podejrzeniem o korupcję.