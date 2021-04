Przed tegorocznymi wyborami popiera ich co dziesiąty Niemiec. Chcą wyjścia z Unii Europejskiej

Populistyczno-prawicowa Alternatywa dla Niemiec w trakcie weekendowego zjazdu partii uzgodniła treść manifestu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Wśród postulatów AfD znalazło się wezwanie do opuszczenia przez Niemcy Unii Europejskiej, ale także ograniczenie imigracji i zniesienie obowiązku noszenia maseczek.

Na weekendowy zjazd partii przyjechało do Drezna w Saksonii blisko 600 członków Alternatywy dla Niemiec (AfD). Delegaci spotkali się wbrew ograniczeniom związanym z pandemią COVID-19, by uzgodnić treść manifestu wyborczego przez zaplanowanymi na wrzesień wyborami parlamentarnymi.

Wśród zapisów manifestu znalazło się wezwanie do opuszczenia przez Niemcy Unii Europejskiej. "Uważamy za konieczne wystąpienie Niemiec z Unii Europejskiej i utworzenie nowej europejskiej wspólnoty gospodarczej i interesów" – napisano. W ocenie Deutsche Welle, przyjęcie tego punktu jest porażką jednego z liderów ugrupowania Joerga Meuthena, który wraz z "umiarkowanym skrzydłem" partii opowiadał się przeciw włączaniu "dexitu" do programu partii .

AfD szykuje się na wybory

Alternatywa dla Niemiec powstała w 2013 roku. Cztery lata później dostała się do Bundestagu jako pierwsze w historii ugrupowanie eurosceptyczne i antyimigranckie. W 2017 roku AfD uzyskało 13 procent poparcia, co dało jej trzecią siłę w parlamencie. Agencja Reutera zauważyła jednak, że wewnętrzne spory w partii doprowadziły do sondażowych spadków.