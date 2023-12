AfD w Saksonii uznana za organizację prawicowo-ekstremistyczną. "Podejmuje wysiłki przeciwko konstytucji"

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji w Dreźnie: nie ma żadnych wątpliwości, że lokalne struktury AfD realizują cele sprzeczne z konstytucją

- Po prowadzonej na szeroką skalę analizie prawnej doszliśmy do wniosku, że saksońskie stowarzyszenie regionalne AfD należy zakwalifikować jako obiekt obserwacji. W ciągu czterech lat zebraliśmy dużą liczbę wypowiedzi oraz postulatów politycznych, w szczególności wyrażanych przez wysokich rangą polityków i reprezentantów na szczeblu federalnym i krajowym, czyli osób reprezentatywnych. W rezultacie dowodzą one ponad wszelką wątpliwość, że lokalne struktury AfD realizują cele sprzeczne z konstytucją - podkreślił przewodniczący Saksońskiego Krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji (Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, LfV) Dirk-Martin Christian, cytowany w komunikacie.

- Nawet jeśli saksoński oddział AfD ma różnorodny skład personalny, to pod względem merytorycznym i programowym z dawnego "skrzydła" partii wyłonił się tak zwany obóz solidarnościowo-patriotyczny, którego duchowym ojcem i przywódcą jest prawicowy ekstremista Björn Höcke. To on zdominował i obecnie kształtuje charakter regionalnych struktur AfD - mówił Christian.