AfD "organizacją prawicowo-ekstremistyczną". Decyzja kolejnego landu

- Ocena Urzędu Ochrony Konstytucji jest jednoznaczna. Największe zagrożenie dla naszego społeczeństwa stanowi prawicowy ekstremizm, a AfD w Dolnej Saksonii jednoznacznie należy do tego obszaru zjawisk - powiedziała minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Daniela Behrens z SPD.

W związku z decyzją przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec, działający w Dolnej Saksonii, mogą oczekiwać działań służb. - Wrogowie konstytucji nie mają miejsca w służbie publicznej - stwierdziła Behrens. - Wrogowie konstytucji nie mogą posiadać broni (...). Dlatego ważne jest, aby teraz dokładnie zbadać każdą indywidualną sprawę - dodała.

"Nie dochodzi do zdystansowania się wobec sił ekstremistycznych"

Politykom AfD zarzuciła wypowiedzi i zachowania sprzeczne z konstytucją oraz konfrontacyjny i agresywny język. Jej zdaniem partia jest kształtowana przez odrzucenie demokratycznego porządku konstytucyjnego.

Sprawę skomentował również sam Urząd Ochrony Konstytucji Dolnej Saksonii. - Publicznie AfD w Dolnej Saksonii miejscami stara się sprawiać wrażenie bardziej umiarkowanej. Nie dochodzi jednak do żadnego zdystansowania się wobec sił ekstremistycznych w ramach całej partii - oświadczył prezes urzędu Dirk Pejril.

W Dolnej Saksonii AfD była od 2022 roku tzw. obiektem pod podejrzeniem. W 2024 roku przedłużono jej obserwację o kolejne dwa i na początku 2026 roku oczekiwano decyzji, czy istnieją wystarczające przesłanki do uznania partii za organizację jednoznacznie skrajnie prawicową, czy też obserwacja zostanie zakończona. Struktury AfD konsekwentnie uznają takie sklasyfikowanie partii za bezpodstawne.

Decyzje innych krajów związkowych

Prócz Dolnej Saksonii w czterech innych niemieckich krajach związkowych AfD uznawana jest za organizację prawicowo-ekstremistyczną. To kraje związkowe Niemiec Wschodnich, dawnego NRD - Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt oraz Turyngia.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) po czterech latach weryfikacji uznał w maju 2025 roku AfD za ugrupowanie skrajnie prawicowe o charakterze ekstremistycznym. Partia odwołała się od tej decyzji o sądu, twierdząc, że ma ona charakter polityczny. Z powodu pozwu AfD, urząd zawiesił decyzję do czasu rozstrzygnięcia sądowego.

Zgodnie z sondażem Infratest dimap przeprowadzonym w listopadzie AfD cieszy się w Dolnej Saksonii poparciem na poziomie 20 proc.

Opracował Adrian Wróbel/akr