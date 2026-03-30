Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

AfD chce wycofania amerykańskich wojsk. Sikorski komentuje

|
Prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) została uznana za organizację ekstremistyczną
Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec stała się drugą siłą w kraju
Źródło: Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Zacznijmy wdrażać program partii od wycofania wojsk USA z Niemiec - powiedział lider Alternatywy dla Niemiec Tino Chrupalla. Plan AfD w sprawie wycofywania sojuszniczych wojsk skomentował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

W przemówieniu podczas zjazdu saksońskiej organizacji AfD w Loebau lider partii Tino Chrupalla nawiązał do programu partii, w którym mowa jest o wycofaniu z Niemiec wszystkich wojsk sojuszniczych i usunięciu broni atomowej. - Zacznijmy wdrażać ten program od wycofania wojsk USA - powiedział. O jego wystąpieniu poinformował w niedzielę na swoim portalu dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Chrupalla pochwalił rząd Hiszpanii za sprzeciw wobec wykorzystania przez Amerykanów baz wojskowych w tym kraju do wojny z Iranem. Jego zdaniem Niemcy też nie powinny dłużej dać się wciągać w międzynarodowe misje wojskowe. "FAZ" przypomina, że rok temu Chrupalla brał udział w Waszyngtonie w uroczystym zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydencką.

Tino Chrupalla i współprzewodnicząca AfD Alice Weidel
Tino Chrupalla i współprzewodnicząca AfD Alice Weidel
Źródło: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Chrupalla powiedział, że AfD powinna porzucić rolę partii protestu i zacząć zabiegać o zdobycie władzy w landach wschodnioniemieckich i na szczeblu całego kraju. - Musimy się jednak również rozwijać, przechodząc od partii opozycyjnej do partii rządzącej - zapowiedział. - Wyborcy oczekują od nas sukcesów w procesie rządzenia - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski do "naszych nacjonalistów": to niekoniecznie w naszym interesie

Kwestię wezwania do wycofania wojsk USA z Niemiec skomentował w poniedziałek wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Ciekawe jak długo zajmie naszym nacjonalistom zrozumienie, że zdobycie władzy przez podobnych im nacjonalistom w innych krajach niekoniecznie jest w naszym interesie" (pisownia oryginalna - red.) - napisał.

Według ostatnich sondaży Alternatywa dla Niemiec depcze po piętach rządzącej krajem chadeckiej CDU/CSU, ciesząc się poparciem 23-26 procent wyborców. Chadecy mają w sondażach poparcie na poziomie 26-28 procent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
AfDNiemcyUSAHiszpaniaBliski WschódWojna w UkrainieIranRadosław Sikorski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

