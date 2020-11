97-latka pokonała COVID-19. Była najstarszą pacjentką zakażoną koronawirusem w klinice

W Niemczech 97-letnia pacjentka została wyleczona z COVID-19. Lekarze wypisali ją do domu po dziesięciodniowym pobycie w berlińskiej klinice - poinformował w sobotę niemiecki dziennik "Bild".

Else Troche z Bernau w Brandenburgii na północnym wschodzie Niemiec może wrócić do domu po dziesięciu dniach leczenia i ostatecznym uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa - przekazała klinika Helios Berlin-Buch.

"Szkoda, że muszę iść. Nie miałam nic przeciwko temu, że byłam sama w pokoju"

Początkowo 97-latka została przyjęta z podejrzeniem udaru, skarżyła się na ogólnie złe samopoczucie. W trakcie badań lekarze wykryli u niej symptomy zapalenia płuc, a test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik. Szpital zacytował Else Troche, mówiącą, że nie może się doczekać powrotu do domu i rodziny. "Ale właściwie to szkoda, że muszę iść. Nie miałam nic przeciwko temu, że byłam sama w pokoju" - dodała.