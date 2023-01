17-latka nakłoniła chłopaka do zabicia jej ojca i matki. "Hannah nienawidziła swoich rodziców"

Rodzice skazanej - 47-letnia Antje S. i 51-letni Stefan S. - zostali brutalnie zamordowani w nocy z 8 na 9 stycznia 2022 roku we własnym domu w niemieckim Mistelbach. Zbrodni dokonał przy użyciu noża chłopak ich córki Felix, którego wcześniej przygarnęli pod własny dach. Poza Hannah małżeństwo osierociło trójkę dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Jak oceniła prowadząca sprawę sędzia Andrea Deyerling, "Hannah nienawidziła swoich rodziców, chciała ich śmierci". - Teraz muszę wracać do domu, do tych dupków (rodziców - red.), kiedyś ich zabiję - miała powiedzieć na krótko przed zbrodnią Hannah do kolegów w autobusie szkolnym.