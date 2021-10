Proces byłego strażnika obozu koncentracyjnego. Twierdzi, że nie wiedział, co się tam działo

Były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, Josef Scheutz twierdzi, że "jest niewinny". Wyjaśnił w piątek przed sądem, że "absolutnie nic nie zrobił" i nie wiedział o tym, co się tam działo. 100-letni mężczyzna pozostaje na wolności, a nawet jeśli zostanie skazany, jest mało prawdopodobne, by trafił do więzienia, zważywszy na jego wiek - ocenia France 24.