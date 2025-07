Trump o "niedorzecznym" pomyśle Muska. "Wykoleja się"

Spór Elona Muska z Donaldem Trumpem Źródło: TVN24, Reuters

Miliarder i były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosił w sobotę powstanie nowego ugrupowania o nazwie Partia Ameryki. Dzień wcześniej opublikował sondę, w której pytał internautów, czy opowiadają się za utworzeniem nowej partii. O ten pomysł Donald Trump został zapytany tuż przed wejściem na pokład Air Force One w Morristown w stanie New Jersey.

- Uważam, że założenie trzeciej partii jest niedorzeczne, to tylko zwiększa zamieszanie. On (Elon Musk - red.) może się przy tym dobrze bawić, ale moim zdaniem to absurdalne - skwitował Trump.

Wcześniej amerykański prezydent oświadczył we wpisie na platformie Truth Social, że jest "zasmucony", obserwując, jak Musk się "wykoleja". Ocenił, że szef Tesli w ciągu ostatnich pięciu tygodni stał się "w zasadzie wrakiem".

Musku "powinien skoncentrować się na biznesie"

W podobnym tonie pomysł na założenie partii przez Elona Muska komentował w niedzielę szef amerykańskiego resortu finansów Scott Bessent. Stwierdził on, że Musk "powinien skoncentrować się na działalności biznesowej, a nie politycznej" Bessent zaznaczył w rozmowie z CNN, że działania Departamentu Wydajności Rządu (DOGE), na czele którego stał do końca maja Musk, były "bardzo popularne" w amerykańskim społeczeństwie. Jednocześnie według niego z badań opinii publicznej wynikało, że taką popularnością nie cieszył się sam Musk. - Więc według mnie zarządy jego różnych spółek chciały, by wrócił do zarządzania firmami, w czym jest najlepszy - powiedział. - Domyślam się więc, że zarządom nie podobało się to sobotnie ogłoszenie i będą zachęcać go do tego, by skoncentrował się na swojej działalności biznesowej, a nie politycznej - dodał.

Musk i Bessent nie mieli dobrych relacji w czasie pracy miliardera dla Białego Domu. Według medialnych doniesień miało dojść między nimi do głośnej kłótni, a nawet bójki.

Czy jest Partia Ameryki?

O swoim pomyśle stworzenia ugrupowania o nazwie Partia Ameryki Elon Musk poinformował w sobotę. Dzień wcześniej opublikował sondę, w której zapytał internautów, czy opowiadają się za utworzeniem nowej partii.

Musk już wcześniej sugerował utworzenie nowego ugrupowania politycznego w USA. W poniedziałek, gdy ponownie skrytykował projekt ustawy budżetowej prezydenta, zapowiedział, że w razie jej przegłosowania w Stanach Zjednoczonych powstanie Partia Ameryki. Napisał też, że każdy członek Kongresu, który zagłosuje za ustawą budżetową, powinien się wstydzić. Chodzi o podpisaną w piątek przez Trumpa "wielką piękną ustawę", która łączy cięcia podatków z cięciami wydatków socjalnych i zwiększeniem wydatków na deportacje migrantów.

Według analizy Kongresowego Biura Budżetowego (CBO) mimo zakładanych cięć projekt przyczyni się do zwiększenia deficytu w budżecie o 3,8 bln dolarów w ciągu 10 lat. CBO prognozuje też, iż senacka wersja projektu spowoduje, że prawie 12 mln Amerykanów straci ubezpieczenie zdrowotne. Trump zarzucił Muskowi, że sprzeciwia się ustawie nie z powodu chęci dokonania większych oszczędności budżetowych, lecz z uwagi na odebranie ulg podatkowych na zakup samochodów elektrycznych (na ulgach korzysta należąca do Muska Tesla).