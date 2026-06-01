Świat

Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali, jak tonę"

Niektóre pary młode jako widowiskowe zakończenie przyjęcia weselnego wybierają wspólny skok do wody. Choć sesja zdjęciowa upamiętniająca tę chwilę może być oryginalna, to już samo zdarzenie bywa bardzo niebezpieczne. Przekonała się o tym 30-latka z Tennessee.

- Ludzie w pobliżu mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że masz problem - mówiła magazynowi "People" 30-letnia Shelby Crawford z Tennessee, która znalazła się w niebezpieczeństwie podczas swojego wesela. Opublikowała w mediach społecznościowych film, którym chciała ostrzec inne pary młode. "Saksofon gra głośniej, a wszyscy filmują mnie, jak tonę w mojej sukni ślubnej".

30-latka chciała zakończyć przyjęcie weselne zgodnie z popularnym trendem - wspólnym skokiem do wody. Uważała, że będzie to zabawne. Nie sądziła, że może być tragiczne w skutkach. Takie sesje cieszą się popularnością w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że wcześniej tego nie planowała. Pomysł narodził się podczas wesela, spontanicznie, pod wpływem adrenaliny. - Pod koniec wieczoru po prostu powiedzieliśmy sobie: no tak, chodźmy - wspomina.

Chciała podążać za trendem, omal nie utonęła

- Pomyślałam sobie, że gdyby coś poszło nie tak, ktoś mi pomoże, bo przecież nie jestem sama - mówiła "People". Jednak stało się inaczej. Gdy znalazła się w basenie, ciężkie warstwy sukni uniemożliwiły jej wypłynięcie, nie mogła oddychać. Szokiem było dla niej to, że nikt nie zauważył jej problemów z wydostaniem się spod stroju, który nasiąkł wodą. - Teraz rozumiem, jak szybko to wszystko się dzieje i jak łatwo może dojść do utonięcia - ostrzega.

Jak dodaje, ludzie "naprawdę nie zauważyli, że coś jest nie tak, mówili, że przez cały ten czas zachowywałam się tak spokojnie". To mąż pomógł jej wyplątać się z sukni.

W rozmowie z magazynem "People" Shelby Crawford stwierdziła, że do tej pory nie rozumiała, czemu ludzie robią niebezpieczne rzeczy, by ich film stał się popularny w sieci. Jednak własne doświadczenie zmieniło jej perspektywę. Właśnie takie rzeczy błyskawicznie się rozprzestrzeniają w sieci - mówi. Wideo obejrzały już niemal trzy miliony osób, a ona chce wykorzystać jego popularność, by ostrzec innych. Radzi, by przed wykonaniem skoku do wody w dniu ślubu zmienić ubranie. - Żaden film, którym można zasłynąć w sieci, nie jest wart utraty kogoś, kogo się kocha - podkreśla.

Media w tym kontekście przypominają historię z 2012 roku. Wówczas trzydziestolatka zginęła podczas ślubnej sesji zdjęciowej. Zdjęcia miały się odbyć w stylu "trash the dress" (zniszcz suknię), a panna młoda jako miejsce na sesję wybrała wodospad. Gdy weszła do wody, suknia zaczęła nasiąkać, a ona straciła równowagę, została porwana przez silny prąd i utonęła.

Źródło: People, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USAwiral
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
