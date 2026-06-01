Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali, jak tonę"

- Ludzie w pobliżu mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że masz problem - mówiła magazynowi "People" 30-letnia Shelby Crawford z Tennessee, która znalazła się w niebezpieczeństwie podczas swojego wesela. Opublikowała w mediach społecznościowych film, którym chciała ostrzec inne pary młode. "Saksofon gra głośniej, a wszyscy filmują mnie, jak tonę w mojej sukni ślubnej".

30-latka chciała zakończyć przyjęcie weselne zgodnie z popularnym trendem - wspólnym skokiem do wody. Uważała, że będzie to zabawne. Nie sądziła, że może być tragiczne w skutkach. Takie sesje cieszą się popularnością w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że wcześniej tego nie planowała. Pomysł narodził się podczas wesela, spontanicznie, pod wpływem adrenaliny. - Pod koniec wieczoru po prostu powiedzieliśmy sobie: no tak, chodźmy - wspomina.

Chciała podążać za trendem, omal nie utonęła

- Pomyślałam sobie, że gdyby coś poszło nie tak, ktoś mi pomoże, bo przecież nie jestem sama - mówiła "People". Jednak stało się inaczej. Gdy znalazła się w basenie, ciężkie warstwy sukni uniemożliwiły jej wypłynięcie, nie mogła oddychać. Szokiem było dla niej to, że nikt nie zauważył jej problemów z wydostaniem się spod stroju, który nasiąkł wodą. - Teraz rozumiem, jak szybko to wszystko się dzieje i jak łatwo może dojść do utonięcia - ostrzega.

Jak dodaje, ludzie "naprawdę nie zauważyli, że coś jest nie tak, mówili, że przez cały ten czas zachowywałam się tak spokojnie". To mąż pomógł jej wyplątać się z sukni.

W rozmowie z magazynem "People" Shelby Crawford stwierdziła, że do tej pory nie rozumiała, czemu ludzie robią niebezpieczne rzeczy, by ich film stał się popularny w sieci. Jednak własne doświadczenie zmieniło jej perspektywę. Właśnie takie rzeczy błyskawicznie się rozprzestrzeniają w sieci - mówi. Wideo obejrzały już niemal trzy miliony osób, a ona chce wykorzystać jego popularność, by ostrzec innych. Radzi, by przed wykonaniem skoku do wody w dniu ślubu zmienić ubranie. - Żaden film, którym można zasłynąć w sieci, nie jest wart utraty kogoś, kogo się kocha - podkreśla.

Media w tym kontekście przypominają historię z 2012 roku. Wówczas trzydziestolatka zginęła podczas ślubnej sesji zdjęciowej. Zdjęcia miały się odbyć w stylu "trash the dress" (zniszcz suknię), a panna młoda jako miejsce na sesję wybrała wodospad. Gdy weszła do wody, suknia zaczęła nasiąkać, a ona straciła równowagę, została porwana przez silny prąd i utonęła.

