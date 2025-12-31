Nie żyje Tatiana Schlossberg. Wnuczka Kennedy'ego miała 35 lat

U Tatiany Schlossberg zdiagnozowano nieuleczalnego raka Źródło: Reuters

Informację o śmierci Tatiany Schlossberg jej rodzina ogłosiła w poście opublikowanym w mediach społecznościowych przez Bibliotekę Prezydencką i Muzeum Johna F. Kennedy'ego. "Nasza piękna Tatiana odeszła dziś rano. Na zawsze pozostanie w naszych sercach" - czytamy.

Wnuczka Kennedy'ego opisała swoją chorobę

Schlossberg to drugie dziecko córki JFK, byłej amerykańskiej dyplomatki Caroline Kennedy i projektanta Edwina Schlossberga. Pracowała jako dziennikarka, m.in. w "The New York Times". Zajmowała się zmianami klimatu i ochroną środowiska. Była autorką nagradzanej książki "Inconspicuous Consumption".

Tatiana Schlossberg Źródło: Reuters

W listopadzie, w artykule opublikowanym w "New Yorkerze", Schlossberg ujawniła, że ​​zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę szpikową z rzadką mutacją. "Nie mogłam uwierzyć, że mówią o mnie. Nie byłam chora. To nie mogło być moje życie - pisała. Schlossberg diagnozę usłyszała krótko po narodzinach drugiego dziecka. Według ABC News przeszła miesiące chemioterapii, ciężki krwotok poporodowy, dwa przeszczepy komórek macierzystych i kolejne terapie eksperymentalne, jednak choroba nawracała. "Podczas ostatniego badania klinicznego lekarz powiedział, że może utrzymać mnie przy życiu rok, może. Nie wiem, kim naprawdę jestem dla mojej córki i czy będzie pamiętać, że jestem jej matką - wyznała. Jak stwierdziła, najbardziej boli ją myśl, iż dzieci mogą jej nie pamiętać.

Tatiana Schlossberg krytykowała swojego kuzyna Roberta F. Kennedy'ego Jr., ministra zdrowia USA, za sceptycyzm wobec szczepionek i cięcia w finansowaniu badań medycznych.

"Niewiarygodny łańcuch nieszczęść" w rodzinie Kennedy'ch

Lista rodzinnych tragedii w rodzinie Kennedych jest długa: zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego w 1963 r. i jego brata Roberta F. Kennedy’ego w 1968 r., śmierć syna prezydenta Johna F. Kennedy’ego Jr. w katastrofie lotniczej w 1999 r., przedwczesne zgony młodszych członków rodziny w kolejnych dekadach.

Media określiły to "klątwą Kennedy'ch". "New York Times" podkreślił, że historycy często mówili o "ciągu tragedii" dotykających ród Kennedych, który stał się symbolem kruchości nawet najbardziej uprzywilejowanego życia.

- Wydaje się, że za każdym razem, gdy któryś z członków rodziny Kennedy'ch był bliski osiągnięcia celu lub spełnienia swoich ambicji, spotykała go tragiczna cena - pisał Edward Klein w książce o rodzinie, porównując ich do starożytnych greckich rodów. Jak ocenił ich dzieje to "niewiarygodny łańcuch nieszczęść".

