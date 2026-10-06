Świat Ujawniał powiązania z Epsteinem, nie żyje. Posłowie chcą śledztwa Oprac. Ewa Żebrowska |

Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina Źródło zdj. gł.: DOJ

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Brytyjczyk Simon Andriesz, który twierdził, że odkrył nieujawniane wcześniej powiązania biznesowe między amerykańskim sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem a Jeffreyem Epsteinem, zmarł pod koniec ubiegłego miesiąca w Tajlandii. Jak podaje "The Guardian", 57-latek odebrał sobie życie. Według informacji jego rodziny nie było przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Kim był Simon Andriesz?

Andriesz miał ponad 35-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Około dekadę temu był dyrektorem zarządzającym w BGC Group, międzynarodowej firmie brokerskiej założonej i kierowanej przez Howarda Lutnicka. W 2024 roku Donald Trump nominował Lutnicka na stanowisko sekretarza handlu USA.

Andriesz przez lata zgłaszał zastrzeżenia dotyczące domniemanych nieprawidłowości w BGC. Według "Forbesa" w 2016 roku poinformował o nich zarówno firmę, jak i brytyjski organ nadzoru finansowego FCA (The Financial Conduct Authority). Rok później został zwolniony z BGC. W rozmowie z BBC twierdził, że doszło do tego po sporach z firmą i jego hospitalizacji z powodu problemów z sercem. Uważał, że stan zdrowia posłużył pracodawcy jako pretekst do pozbycia się go w odwecie za zgłaszanie nieprawidłowości. Andriesz przez kolejne lata zabiegał o większą ochronę dla osób ujawniających nieprawidłowości w firmach.

Mówił o Lutnicku i Epsteinie

Andriesz twierdził również, że w aktach federalnych dotyczących Jeffreya Epsteina znalazł informacje wskazujące na nieujawniane wcześniej kontakty biznesowe między Epsteinem a Lutnickiem. Jak podaje "Forbes", mieli oni wymieniać e-maile dotyczące firmy Adfin, w którą obaj zainwestowali. Lutnick utrzymywał natomiast, że nie łączyły go z Epsteinem żadne "relacje osobiste ani zawodowe". Nie postawiono mu też żadnych zarzutów w związku ze sprawą Epsteina, co podkreśla "The Guardian".

Sekretarz handlu Howard Lutnick Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Andriesz twierdził też, że odnalazł dowody na to, że Lutnick próbował, jak sam to ujął, "kupić księcia", oferując w 2013 roku nawiązanie współpracy biznesowej z byłym już księciem Andrzejem Mountbatten-Windsor.

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Spółka-matka BGC, czyli Cantor Fitzgerald miałaby zawrzeć z nim umowę, na mocy której udzieliłaby mu pożyczki w wysokości miliona funtów w zamian za przedstawienie firmie jego zamożnych znajomych - podaje "Forbes".

Jeffrey Epstein i Howard Lutnick na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA Źródło zdjęcia: DOJ

Wśród materiałów opublikowanych kilka miesięcy temu przez Departament Sprawiedliwości znalazło się zdjęcie, na którym widać obecnego sekretarza handlu Lutnicka i zmarłego Jeffreya Epsteina.

Mówił, że "przeszedł piekło", posłowie chcą śledztwa

Latem Andriesz wystąpił w programie BBC "File on 4 Investigates". Zarzucił wówczas władzom USA i Wielkiej Brytanii, że nie pociągnęły BGC oraz jej spółki matki, Cantor Fitzgerald, do odpowiedzialności w związku ze zgłaszanymi przez niego nieprawidłowościami. Twierdził również, że jako sygnalista nie otrzymał odpowiedniej ochrony przed działaniami odwetowymi. Przyznawał, że wieloletnia walka odbiła się na jego zdrowiu i życiu rodzinnym.

Simon Andriesz had passed evidence to the FBI and Congress alleging links between Howard Lutnick, Jeffrey Epstein and Andrew Mountbatten-Windsor https://t.co/eAa8DdGIAs pic.twitter.com/OUweQTpW1j — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 5, 2026 Rozwiń

Na kilka tygodni przed śmiercią wystąpił także podczas spotkania zorganizowanego z udziałem parlamentarzystów, sygnalistów i aktywistów zabiegających o zmianę przepisów. Mówił, że jest "głęboko rozczarowany" postawą FCA i że "przeszedł piekło". Zarzucił regulatorowi, że mimo przekazanych przez niego dowodów dotyczących domniemanych działań odwetowych ze strony BGC i jej prawników nie zapewniono mu odpowiedniej ochrony.

Po jego śmierci grupa brytyjskich parlamentarzystów wezwała FCA do sfinansowania niezależnej oceny sposobu, w jaki urząd traktuje sygnalistów. Jak podaje BBC parlamentarzyści stwierdzili, że ​​jego śmierć rodzi "wysoce niepokojące pytania" o to, jak traktowani są sygnaliści zgłaszający się do regulującej rynek finansowy FCA.

Firma o "trudnym momencie"

BGC przekazało, że z przykrością przyjęło wiadomość o śmierci byłego pracownika. Rzecznik firmy, cytowany przez "The Guardian" zaznaczył, że zarzuty Andriesza "od dawna były kwestionowane" i że spółka nie zamierza ponownie odnosić się do nich w tak trudnym momencie. FCA poinformowała z kolei BBC, że wyznaczy nowego członka zarządu do przeanalizowania sposobu, w jaki urząd traktował Andriesza, oraz działań podjętych w związku z jego zgłoszeniami.

Redagowała AZ