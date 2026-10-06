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Świat

Ujawniał powiązania z Epsteinem, nie żyje. Posłowie chcą śledztwa

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Jeffrey Epstein i Howard Lutnick na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA
Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina
Źródło zdj. gł.: DOJ
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Simon Andriesz, były pracownik firmy BGC Group, zmarł pod koniec września podczas pobytu w Tajlandii. Informował o domniemanych nieprawidłowościach w firmie założonej przez Howarda Lutnicka, obecnego sekretarza handlu USA, i jego kontaktach z Jeffreyem Epsteinem. Posłowie chcą wyjaśnień, czy jako sygnalista został potraktowany właściwie. Sam Andriesz mówił, że "przeszedł piekło".

Brytyjczyk Simon Andriesz, który twierdził, że odkrył nieujawniane wcześniej powiązania biznesowe między amerykańskim sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem a Jeffreyem Epsteinem, zmarł pod koniec ubiegłego miesiąca w Tajlandii. Jak podaje "The Guardian", 57-latek odebrał sobie życie. Według informacji jego rodziny nie było przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.

Kim był Simon Andriesz?

Andriesz miał ponad 35-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Około dekadę temu był dyrektorem zarządzającym w BGC Group, międzynarodowej firmie brokerskiej założonej i kierowanej przez Howarda Lutnicka. W 2024 roku Donald Trump nominował Lutnicka na stanowisko sekretarza handlu USA.

Andriesz przez lata zgłaszał zastrzeżenia dotyczące domniemanych nieprawidłowości w BGC. Według "Forbesa" w 2016 roku poinformował o nich zarówno firmę, jak i brytyjski organ nadzoru finansowego FCA (The Financial Conduct Authority). Rok później został zwolniony z BGC. W rozmowie z BBC twierdził, że doszło do tego po sporach z firmą i jego hospitalizacji z powodu problemów z sercem. Uważał, że stan zdrowia posłużył pracodawcy jako pretekst do pozbycia się go w odwecie za zgłaszanie nieprawidłowości. Andriesz przez kolejne lata zabiegał o większą ochronę dla osób ujawniających nieprawidłowości w firmach.

Mówił o Lutnicku i Epsteinie

Andriesz twierdził również, że w aktach federalnych dotyczących Jeffreya Epsteina znalazł informacje wskazujące na nieujawniane wcześniej kontakty biznesowe między Epsteinem a Lutnickiem. Jak podaje "Forbes", mieli oni wymieniać e-maile dotyczące firmy Adfin, w którą obaj zainwestowali. Lutnick utrzymywał natomiast, że nie łączyły go z Epsteinem żadne "relacje osobiste ani zawodowe". Nie postawiono mu też żadnych zarzutów w związku ze sprawą Epsteina, co podkreśla "The Guardian".

Sekretarz handlu Howard Lutnick
Sekretarz handlu Howard Lutnick
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Andriesz twierdził też, że odnalazł dowody na to, że Lutnick próbował, jak sam to ujął, "kupić księcia", oferując w 2013 roku nawiązanie współpracy biznesowej z byłym już księciem Andrzejem Mountbatten-Windsor.

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Spółka-matka BGC, czyli Cantor Fitzgerald miałaby zawrzeć z nim umowę, na mocy której udzieliłaby mu pożyczki w wysokości miliona funtów w zamian za przedstawienie firmie jego zamożnych znajomych - podaje "Forbes".

Jeffrey Epstein i Howard Lutnick na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA
Jeffrey Epstein i Howard Lutnick na zdjęciu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA
Źródło zdjęcia: DOJ

Wśród materiałów opublikowanych kilka miesięcy temu przez Departament Sprawiedliwości znalazło się zdjęcie, na którym widać obecnego sekretarza handlu Lutnicka i zmarłego Jeffreya Epsteina.

Mówił, że "przeszedł piekło", posłowie chcą śledztwa

Latem Andriesz wystąpił w programie BBC "File on 4 Investigates". Zarzucił wówczas władzom USA i Wielkiej Brytanii, że nie pociągnęły BGC oraz jej spółki matki, Cantor Fitzgerald, do odpowiedzialności w związku ze zgłaszanymi przez niego nieprawidłowościami. Twierdził również, że jako sygnalista nie otrzymał odpowiedniej ochrony przed działaniami odwetowymi. Przyznawał, że wieloletnia walka odbiła się na jego zdrowiu i życiu rodzinnym.

Na kilka tygodni przed śmiercią wystąpił także podczas spotkania zorganizowanego z udziałem parlamentarzystów, sygnalistów i aktywistów zabiegających o zmianę przepisów. Mówił, że jest "głęboko rozczarowany" postawą FCA i że "przeszedł piekło". Zarzucił regulatorowi, że mimo przekazanych przez niego dowodów dotyczących domniemanych działań odwetowych ze strony BGC i jej prawników nie zapewniono mu odpowiedniej ochrony.

Po jego śmierci grupa brytyjskich parlamentarzystów wezwała FCA do sfinansowania niezależnej oceny sposobu, w jaki urząd traktuje sygnalistów. Jak podaje BBC parlamentarzyści stwierdzili, że ​​jego śmierć rodzi "wysoce niepokojące pytania" o to, jak traktowani są sygnaliści zgłaszający się do regulującej rynek finansowy FCA.

Firma o "trudnym momencie"

BGC przekazało, że z przykrością przyjęło wiadomość o śmierci byłego pracownika. Rzecznik firmy, cytowany przez "The Guardian" zaznaczył, że zarzuty Andriesza "od dawna były kwestionowane" i że spółka nie zamierza ponownie odnosić się do nich w tak trudnym momencie. FCA poinformowała z kolei BBC, że wyznaczy nowego członka zarządu do przeanalizowania sposobu, w jaki urząd traktował Andriesza, oraz działań podjętych w związku z jego zgłoszeniami.

Redagowała AZ

Źródło: Forbes, BBC, The Guardian
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Tagi:
USAWielka BrytaniaJeffrey Epstein
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