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najważniejsze informacje

Nie żyje podejrzany z Berlina, Kurski wkracza do sporu w PiS, gigantyczne pożary w Hiszpanii

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Policjanci po operacji w dzielnicy Spandau, w wyniku której zginął domniemany sprawca ataku
Berlin. Podejrzewany o atak na paradzie równości zastrzelony przez policję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA/CLEMENS BILAN
Policjanci zastrzelili domniemanego sprawcę ataku podczas parady równości w Berlinie. Jacek Kurski wkroczył w najnowszą odsłonę rozłamu w PiS i ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego. Hiszpania walczy z pożarami określanymi jako największe w najnowszej historii kraju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 27 lipca.

1. Nowe informacje po ataku w Berlinie

21-letni Abdul B., podejrzewany o atak podczas berlińskiej parady równości, został zastrzelony - poinformowała policja. Według informacji przekazanych przez niemieckich funkcjonariuszy mężczyzna miał ruszyć w kierunku mundurowych z bronią białą. Policjanci odpowiedzieli ogniem. 21-latek zmarł pomimo próby reanimacji.

Według służb Abdul B. był sprawcą ataku, który miał miejsce w sobotę późnym wieczorem w berlińskim parku Tiergarten. Wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce nieopodal parady równości. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych.

2. Spięcie na linii Kurski-Morawiecki

- Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - tak o rozłamie w PiS mówił w niedzielę rano były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski. Polityk PiS w zbliżonej do partii Kaczyńskiego telewizji Republika krytykował byłego premiera także za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie w latach 2010-2012.

Wypowiedzi Kurskiego komentowali później politycy prawicy. "Wysyłanie Jacka Kurskiego, jako przedstawiciela PiS, do programów telewizyjnych jest najlepszym dowodem na to, przed czym ostrzegaliśmy w partii. Niestety, od dawna ten człowiek już współrządził komunikacją w PiS. Teraz będzie tylko gorzej" - ocenił związany z Mateuszem Morawieckim europoseł Piotr Mueller.

Z informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że wypowiedź Kurskiego nie spodobała się także Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ma porozmawiać z byłym prezesem propagandowej TVP. Na polityka PiS ma zostać nałożony zakaz wypowiedzi medialnych.

3. Pożary w Hiszpanii "największe w historii"

Ponad 120 tysięcy osób zmusiły do ewakuacji pożary, które w Hiszpanii strawiły obszar liczący ponad 77 tysięcy hektarów. Ogień pochłonął ponad 50 tysięcy hektarów terenu w prowincji Avila. - To największy pożar w historii najnowszej naszego kraju - powiedziała w niedzielę ministra transformacji ekologicznej Sara Aagesen.

Gaszenie ognia utrudniają wysoka temperatura powietrza i silny wiatr. Do walki z żywiołem przyłączyły się Portugalia, Grecja i Włochy, wysyłając na miejsce łącznie 176 funkcjonariuszy, 41 pojazdów i cztery samoloty. Od sierpnia hiszpańskich strażaków wesprą też funkcjonariusze polskiej straży pożarnej.

4. F-16 zestrzelił drona nad Rumunią

Pilot rumuńskiego F-16 zestrzelił drona nad Morzem Czarnym - poinformowało tamtejsze MON. To już trzeci podobny incydent w ciągu ostatnich dni.

"Trwają dochodzenia w sprawie dronów zestrzelonych wczoraj i dzisiaj. Protest dyplomatyczny Rumunii, skierowany do Federacji Rosyjskiej, będzie oparty na wynikach tych dochodzeń" - poinformował w niedzielę na X prezydent Rumunii Nicușor Dan.

5. Powrót fali upałów w Polsce

Nawet 40-stopniowy upał może wrócić do Polski w najbliższym czasie - wynika z aktualnych wyliczeń amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych. Według jednego z nich może dojść do pobicia rekordu temperatury w naszym kraju. Ma ona być jeszcze wyższa niż w czerwcu, gdy zanotowano najwyższą wartość w historii polskich pomiarów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
BerlinJacek KurskiMateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćHiszpaniapożarPożarypogodaUpałJarosław Kaczyński
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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