Świat Brytyjski premier odwołał oficjalne obowiązki. W związku ze śmiercią ojca Oprac. Adam Styczek |

Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kin Cheung/pap/epa

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Brytyjski premier Andy Burnham odwołał oficjalne obowiązki w związku ze śmiercią ojca, który miał 85 lat i zmagał się z Alzheimerem - przekazało w poniedziałek Downing Street.

Szef rządu miał się spotkać w poniedziałek z przedstawicielami biznesu, a we wtorek wystąpić na konferencji kongresu związków zawodowych TUC w Brighton.

Andy Burnham Źródło zdjęcia: Kin Cheung/pap/epa

Jego ojciec Roy Burnham od jakiegoś czasu przebywał w domu opieki. W lipcu premier mówił dziennikowi "Times", że ojciec nie zdawał już sobie sprawy z faktu, że jego syn zamieszkał właśnie na Downing Street, gdzie znajduje się siedziba premiera. - To bardzo smutne, byłby dumny - podkreślał Andy Burnham.

W innych wywiadach premier wyjaśnił, że doświadczenie opieki nad ojcem uwrażliwiło go na potrzebę reformy systemu opieki dla osób dorosłych. Debata na temat tego, jak zorganizować na nowo ten sektor, by odpowiadał na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, toczy się w Wielkiej Brytanii od ponad dwóch dekad.

Kondolencje dla premiera Wielkiej Brytanii

Premierowi kondolencje złożyli rywale polityczni. "Nieważne, w jakim wieku się jest, nieważne, jak bardzo się na nią przygotowywałeś, strata ojca to głęboko bolesne doświadczenie" - napisała w mediach społecznościowych szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch.

My condolences to Prime Minister Andy Burnham and all his family. No matter how old you are, or how much you try to prepare, losing your father is a profoundly painful experience. A part of your life that has always been there is suddenly gone forever and it can feel as though a… — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Z tego, co opowiadał, jego ojciec był cudownym człowiekiem" - dodał lider Liberalnych Demokratów Ed Davey.

My heart goes out to the Prime Minister on the loss of his dad.



From our conversations he sounded like a wonderful man.



My prayers are with his whole family as they mourn together. — Ed Davey (@EdwardJDavey) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Są w życiu takie chwile, (…) które wykraczają poza politykę. Przyłączam się do całego kraju, przekazując wyrazy współczucia" - napisał współprzewodniczący Zielonych Zack Polanski.

My thoughts are with the Prime Minister and his family as he grieves the loss of his father.



There are moments in life such as this sad time that transcend politics and I join the whole country in sending condolences. — Zack Polanski (@ZackPolanski) September 14, 2026 Rozwiń Źródło: X