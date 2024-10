Duchowny ojciec Gustavo Gutierrez zmarł we wtorek wieczorem w swojej rodzinnej Limie, stolicy Peru. Uznawany jest za twórcę teologii wyzwolenia, ruchu teologicznego promującego aktywny udział Kościoła katolickiego w walce z niesprawiedliwością i uciskiem oraz niwelowaniu nierówności społecznych. Znalazł wielu sympatyków szczególnie w Ameryce Łacińskiej.

Papież dziękuje Gutierrezowi

"Jednak po rozpoczęciu pontyfikatu Franciszka, pierwszego papieża pochodzącego z Ameryki Łacińskiej, uwaga Watykanu skupiła się na sprawiedliwości społecznej i ubogich, co doprowadziło do swego rodzaju rehabilitacji teologii wyzwolenia" - ocenia agencja AP.

Gdy w 2018 roku Gutierrez skończył 90 lat, Franciszek napisał do niego list, w którym podziękował mu "za to, jak wiele wniósł do Kościoła i ludzkości poprzez swoją posługę teologiczną i preferencyjną miłość dla biednych i odrzuconych przez społeczeństwo" - przypomniała katolicka agencja prasowa ACI Prensa.