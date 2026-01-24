Logo strona główna
Świat

Nie żyje mężczyzna postrzelony przez agentów federalnych w Minneapolis

Zamieszki w Minneapolis
Zamieszki w Minneapolis
Źródło: CRAIG LASSIG /EPA/PAP
Zmarł 51-latek postrzelony w sobotę przez agentów federalnych w Minneapolis. Na miejscu zdarzenia gromadzi się coraz więcej protestujących. Dochodzi do starć z funkcjonariuszami.

Informację o śmierci mężczyzny postrzelonego przez agentów potwierdził szef lokalnej policji - przekazała CNN.

Resort bezpieczeństwa krajowego podał, że mężczyzna, którego otoczyły służby federalne, był uzbrojony. Według przedstawiciela ministerstwa miał przy sobie broń palną z dwoma magazynkami.

Do zdarzenia doszło na tle rosnących napięć i protestów przeciwko działaniom służb imigracyjnych i po zastrzeleniu Renee Nicole Good przez agenta ICE.

Wkrótce więcej informacji.

Autorka/Autor: lulu

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: CRAIG LASSIG /EPA/PAP

