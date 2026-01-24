Nie żyje mężczyzna postrzelony przez agentów federalnych w Minneapolis

Informację o śmierci mężczyzny postrzelonego przez agentów potwierdził szef lokalnej policji - przekazała CNN.
Resort bezpieczeństwa krajowego podał, że mężczyzna, którego otoczyły służby federalne, był uzbrojony. Według przedstawiciela ministerstwa miał przy sobie broń palną z dwoma magazynkami.
Do zdarzenia doszło na tle rosnących napięć i protestów przeciwko działaniom służb imigracyjnych i po zastrzeleniu Renee Nicole Good przez agenta ICE.
Wkrótce więcej informacji.
Autorka/Autor: lulu
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: CRAIG LASSIG /EPA/PAP