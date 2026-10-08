Świat Nie żyje Margaret Hamilton. Pomogła wysłać ludzkość w kosmos Oprac. Ewa Żebrowska |

Margaret Hamilton Źródło zdj. gł.: Cheriss May/Photoshot/PAP/EPA

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Nie żyje Margaret Hamilton, matematyczka i programistka, której praca odegrała ważną rolę w programie Apollo i rozwoju inżynierii oprogramowania. Miała 90 lat. O jej śmierci poinformował Massachusetts Institute of Technology (MIT), jej wieloletni pracodawca. Informację potwierdziła mediom również córka Hamilton, Lauren. Jak podaje CNN, przyczyny śmierci nie podano do publicznej wiadomości.

"Nazwanie Margaret Hamilton pionierką czy stwierdzenie, że wyprzedzała swoje czasy, byłoby znacznym niedopowiedzeniem", stwierdził w opublikowanym komunikacie Olivier de Weck, profesor programu Apollo i tymczasowy kierownik Wydziału Aeronautyki i Astronautyki MIT. Wyjaśnił, że była inżynierem oprogramowania w czasach, gdy ta dziedzina raczkowała, oraz kierowała zespołem wykorzystującym tę nową technologię do budowy "jednego z najbardziej złożonych systemów, jakie kiedykolwiek stworzyła ludzkość" - cytuje CNN.

Margaret Hamilton Źródło zdjęcia: Jackie Wattles/CNN

Początki niezwykłej kariery

Hamilton urodziła się w 1936 roku w Paoli w stanie Indiana. Ukończyła matematykę w Earlham College, również w Indianie. Jak informuje MIT, pracę na uczelni rozpoczęła w 1959 roku i pozostała tam do połowy lat 70. Nie od razu zajęła się jednak dziedziną, która później przyniosła jej sławę. Na początku kariery pracowała w meteorologii. Wspólnie z Edwardem Nortonem Lorenzem - pionierem teorii chaosu - opracowywała oprogramowanie służące do prognozowania pogody.

Później pracowała nad systemem wykorzystywanym do śledzenia wrogich samolotów. Zdobyte w ten sposób doświadczenie otworzyło jej drogę do prac nad komputerem dla programu Apollo. Hamilton była jedyną kobietą w zespole.

Z czasem stanęła na czele grupy około 100 inżynierów - przypomina CNN. "Gdy dowiedziała się, że MIT projektuje komputery pokładowe do misji księżycowej, z entuzjazmem dołączyła do zespołu" - pisze "New York Times".

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Pomogła wylądować na księżycu

NASA podkreśla, że praca Hamilton przyczyniła się do sukcesu misji Apollo 11 w 1969 roku. Kiedy 20 lipca moduł księżycowy zbliżał się do powierzchni Księżyca, Hamilton miała 32 lata i była połączona z Centrum Kontroli Lotów w Houston za pośrednictwem łącza z MIT - relacjonuje "New York Times". Tuż przed historycznym lądowaniem komputer pokładowy wszczął alarm, sygnalizując błąd. Hamilton i jej zespół byli przygotowani na taką sytuację, dzięki czemu misja mogła być kontynuowana, a astronauci bezpiecznie wylądowali na Księżycu.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć Hamilton jest fotografia, na której stoi obok wysokiego stosu wydruków kodu stworzonego na potrzeby programu Apollo. Po latach jej postać trafiła także do zestawu klocków Lego. W 2017 roku firma wypuściła figurkę przedstawiającą Hamilton w ramach serii "Kobiety z NASA" - przypomina "New York Times".

Margaret Hamilton Źródło zdjęcia: Alamy/PAP/EPA

W 2016 roku Margaret Hamilton została uhonorowana przez prezydenta Baracka Obamę Medalem Wolności. Obama mówił wówczas, że Hamilton "symbolizuje to pokolenie niedocenianych kobiet, które pomogły wysłać ludzkość w kosmos".