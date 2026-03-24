Francja żegna byłego premiera. Lionel Jospin zmarł w wieku 88 lat

Lionel Jospin

Były socjalistyczny premier Francji Lionel Jospin zmarł 22 marca w wieku 88 lat. Pochodził z rodziny protestanckiej o socjalistycznych poglądach. Podobnie jak wielu czołowych polityków francuskich, ukończył prestiżową "kuźnię kadr" - Krajową Szkołę Administracji (ENA). Przez kilka lat pracował w MSZ, a następnie był wykładowcą ekonomii, dopóki nie pochłonęła go całkowicie polityka.

Jego mistrzem był prezydent Francois Mitterrand, dzięki któremu Jospin wszedł do kierownictwa Partii Socjalistycznej w 1973 roku. W latach 80. Jospin był deputowanym Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu Francji) i posłem Parlamentu Europejskiego. Następnie był ministrem edukacji. Na szerokie wody polityki wypłynął w 1981 r., kiedy zastąpił Mitterranda na czele PS. Stanowisko to piastował do 1988 r., a następnie w latach 1995-1997. Na początku XXI wieku Jospin przyznał się do długoletnich powiązań z trockistami, czemu wcześniej zaprzeczał.

Polityk dwukrotnie kandydował w wyborach prezydenckich. W 1995 roku uzyskał w drugiej turze 47,36 proc. głosów, przegrywając z Jacques'em Chirakiem. Mimo przegranej wynik ten uczynił z niego przywódcę lewicowej opozycji, a następnie szefa rządu po wygranej lewicy w przedterminowych wyborach parlamentarnych w maju 1997 roku. Był premierem lewicowego rządu przez pięć lat w kohabitacji z centroprawicowym prezydentem.

Architekt krótszego tygodnia pracy

W 2002 roku Jospin ponownie stanął do wyborów prezydenckich, ponownie przeciwko Chiracowi. Jednak w pierwszej turze wyprzedził go nie tylko urzędujący szef państwa, lecz także Jean-Marie Le Pen, eliminując lewicę z drugiej tury. Po tym niepowodzeniu Jospin ogłosił wycofanie się z bieżącej polityki. Później, w latach 2014-2019, zasiadał w Radzie Konstytucyjnej.

Jako premier Jospin okazał się politykiem pragmatycznym. Jego rząd, narzucając pracodawcom wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy, przeprowadził zarazem znacznie więcej operacji prywatyzacyjnych niż prawica. Za jego rządów Francja weszła do strefy euro i przyjęła przepisy o związkach partnerskich (PACS). Prawicowy dziennik "Le Figaro" ocenił, że życie Jospina odzwierciedlało w pewnej części dzieje V Republiki. Zarazem jego klęska w wyborach w 2002 roku zwiastowała dzisiejszą epokę, gdy Zjednoczenie Narodowe (obecna nazwa Frontu Narodowego) stało się główną siłą polityczną kraju.

Prezydent Emmanuel Macron, przypominając pełnione przez Jospina funkcje przywódcy Partii Socjalistycznej, premiera i ministra, nazwał go wybitną postacią w dziejach Francji. "Dzięki swej rzetelności, odwadze, idei postępu ucieleśniał wzniosły ideał Republiki" - napisał prezydent.

Opracowała Ewa Żebrowska / az