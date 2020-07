Ostatnie pożegnanie brata papieża-seniora. "Ludzie przesyłają nam wyrazy sympatii, modlą się"

We wtorek w Ratyzbonie w Bawarii wystawiono trumnę z ciałem księdza prałata Georga Ratzingera, starszego brata emerytowanego papieża Benedykta XVI. Duchowny zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 96 lat. Pogrzeb kapłana odbędzie się w środę w jego rodzinnym mieście.

Żałobnicy, ubrani w maski i przyłbice, by chronić się przed zakażeniem koronawirusem, pojawili się we wtorek w kościele kolegiackim św. Jana w Ratyzbonie, gdzie wystawiono trumnę z ciałem księdza Georga Ratzingera - donosi agencja Reutera.

Uroczystości pogrzebowe Ratzingera odbędą się w środę. Kapłan nie zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Ziegetsdorf, ale na cmentarzu katedralnym w Ratyzbonie w grobie należącym do fundacji chóru katedralnego Domspatzen - podała niemiecka agencja katolicka KNA.

- Liczba osób wpuszczonych do katedry będzie jutro oczywiście ograniczona w związku z koronawirusem. Ale chcemy dać jak największej liczbie ludzi szansę, by się pożegnać. Dlatego wystawiono dziś trumnę, by wszyscy mogli przyjść - stwierdziła Waechter.