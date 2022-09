Nie żyje Cyrus Mistry, były prezes koncernu Tata. Zginął w wypadku samochodowym

Do wypadku doszło w w Palghar, położonym około 100 kilometrów na północ od Bombaju, w niedzielę po południu. - Mistry jechał z Gudżaratu do Bombaju z trzema innymi osobami - powiedział B. Patil z policji w Palghar.

"To wielka strata dla świata handlu i przemysłu"

"Był obiecującym liderem biznesu, który wierzył w sprawność gospodarczą Indii. Jego odejście to wielka strata dla świata handlu i przemysłu" – napisał na Twitterze Modi.

Był szefem koncernu przez cztery lata

Jak podaje Bloomberg, majątek Mistry'ego szacuje się na 29 miliardów dolarów, co czyniło go jednym z najbogatszych ludzi w Indiach. Shapoorji Pallonji Group (SP Group), założona przez ojca Mistry, posiada obecnie blisko 18 procent udziałów w Tata, co czyni ją największym pojedynczym udziałowcem firmy.