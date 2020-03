Nie żyje 44 włoskich lekarzy. Ponad 6000 zakażonych członków personelu medycznego

Liczba zmarłych we Włoszech lekarzy, którzy byli zakażeni koronawirusem, wzrosła do 44. Informacje te podała w piątek krajowa federacja lekarska. Jeszcze w środę było to 31 lekarzy. Kolejny przypadek śmiertelny zanotowano w Bergamo w Lombardii na północy kraju, czyli w ognisku epidemii we Włoszech.

Liczba śmiertelnych przypadków wśród lekarzy zakażonych koronawirusem gwałtownie rośnie. Jeszcze w środę było to 31 osób (z tej liczby 17 to lekarze rodzinni). Zakażonych było ponad 5000 tysięcy pracowników służby zdrowia.

Tragiczny bilans rósł "z godziny na godzinę"

Zapewnienia środków ochrony osobistej całemu personelowi medycznemu zażądał jeden z branżowych związków zawodowych pracowników szpitali w liście do krajowego Instytutu Zdrowia. Związkowcy przypomnieli, że we wtorek trzeba było intubować dwóch ciężko chorych na COVID-19 chirurgów w Turynie.

Włoskie media informują, że niektóre rodziny zmarłych lekarzy zaczynają głośno wyrażać opinie, że śmierci ich bliskich można było uniknąć i rozważają możliwość wystąpienia do państwa włoskiego o odszkodowania. - Jesteśmy gotowi na tę batalię - mówił adwokat Gino Arnone z Turynu, do którego zwróciła się rodzina jednego ze zmarłych lekarzy.

Ponad 80 tysięcy zakażonych od początku epidemii

We Włoszech do czwartkowego popołudnia łączna liczba zmarłych wzrosła do 8165. W całym kraju zakażonych było ponad 62 tysiące osób. Osobne dane z Lombardii, czyli najbardziej dotkniętego epidemią regionu, to 387 osób zmarłych w ciągu jednego dnia. Liczba zmarłych wzrosła tam do 4861.