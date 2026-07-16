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Świat

Nie wejdzie do nowego ukraińskiego rządu. Protesty w obronie byłego ministra obrony

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Mychajło Fedorow
Protest przeciwko odwołaniu ministra obrony Fedorowa w Kijowie
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: PHIL NIJHUIS/ANP/PAP/EPA
Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie wejdzie do nowego rządu premiera Serhija Koreckiego. Odwołany szef ukraińskiego resortu obrony potwierdził wcześniejsze doniesienia, że jest w konflikcie z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim. W obronie Fedorowa wybuchły protesty - demonstranci domagają się przywrócenia go na stanowisko ministra.

W środę portal Ukraińska Prawda podał, że dotychczasowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie. Ukraiński przywódca miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi swojej partii Sługa Narodu, że Fedorow jest skłócony z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Zełenski przekazał w czwartek, że sprawujący urząd ministra spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na stanowisko szefa resortu obrony. - Jest on jedną z kandydatur, które rozważam. Nie złożyłem jeszcze odpowiednich dokumentów w parlamencie - powiedział Zełenski o Kłymence podczas konferencji prasowej z goszczącym w Ukrainie odchodzącym premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Źródło zdjęcia: PHIL NIJHUIS/ANP/PAP/EPA

"Nie jest gotowy osobiście, prosto w oczy, rozmawiać o problemach"

Agencja Interfax-Ukraina podała, że były minister potwierdził w czwartek podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą.

- Syrski, biorąc pod uwagę wszystkie problemy o jakich dziś mówiliśmy, nie jest gotowy osobiście, prosto w oczy, rozmawiać o tych problemach - powiedział Fedorow. Dodał, że wszystkie inicjatywy proponowane przez niego i jego zespół były blokowane przez generała.

- Jeśli chcemy zwyciężyć asymetrycznie, z minimalnymi stratami, powinniśmy zmienić naczelnego dowódcę i szefa Sztabu Generalnego - dodał Fedorow podczas briefingu dla dziennikarzy.

Według Fedorowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie stanął jeszcze po stronie generała Syrskiego. - Myślę, że prezydent słyszy naród ukraiński. I mam nadzieję, że ta sytuacja będzie poprawiona - powiedział były minister obrony. - Rozmawiałem z prezydentem. Zaproponował mi posadę doradcy albo znalezienie jakiegoś innego sposobu, aby pozostać w zespole. Odmówiłem objęcia stanowiska doradcy - dodał. Potwierdził też, że nie będzie ministrem obrony w rządzie prowadzonym przez powołanego w czwartek na premiera Serhija Koreckiego.

Protesty w Kijowie przeciwko odwołaniu Fedorowa

W Kijowie tysiące osób zgromadziły się w czwartek przed Narodowym Teatrem Dramatycznym im. Iwana Franki, protestując przeciwko odwołaniu Fedorowa ze stanowiska. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia odwołanego ministra i zwolnienia Syrskiego.

Demonstranci skandowali hasła: "Przestańcie wszystko niszczyć", "Fedorow naszym ministrem obrony", "Hańba", "Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy", "Przywrócić Fedorowa", "Dymisja dla Syrskiego", "Syrski to diabeł", "Władza to naród", "Nie jest nam wszystko jedno".

Protesty w Kijowie w obronie byłego ministra obrony
Protesty w Kijowie w obronie byłego ministra obrony
Źródło zdjęcia: TETIANA DZHAFAROVA/AFP/East News

Protestujący w Kijowie przynieśli też transparenty z napisami: "Skuteczny minister przeszkadza w korupcji?", "Od kiedy skuteczność stała się wyrokiem?", "Przeszkadza wam Fedorow? Spróbujcie nie kraść", "Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny", "Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami".

Fedorow uchodzi za polityka walczącego z korupcją i modernizującego armię, zwłaszcza w obszarze systemów bezzałogowych.

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Ministrem obrony Ukrainy został 14 stycznia 2026 roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Fedorow uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.

Źródło: PAP
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Mój tata, seksturysta
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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