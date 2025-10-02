"Nie odzyskali sił" po ćwiczeniach, byli poszukiwani. Media: wszyscy żołnierze odnalezieni

Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugøynes na pograniczu norwesko-rosyjskim Źródło: Google Earth

Oddział norweskiej armii zaginął w trakcie ćwiczeń na poligonie Sor-Varanger i od czwartkowego poranka dowództwo nie miało z nim kontaktu. W czwartek wieczorem potwierdzono odnalezienie pięciu żołnierzy. Jak przekazał publiczny nadawca radiowo-telewizyjny NRK, dwie osoby odnalazł śmigłowiec ratowniczy, a pozostała trójka dotarła na pierwotnie ustalone miejsce spotkania.

Na poszukiwania pięciu pozostałych wysłano śmigłowce. W piątek rano NRK poinformował, że pozostali żołnierze zostali odnalezieni.

- Żaden z żołnierzy nie potrzebuje pomocy medycznej - powiedział szef operacji Øyvind Holsbrekken w rozmowie z NRK.

Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugøynes na pograniczu norwesko-rosyjskim. Do bazy mieli wrócić w czwartek przed południem, ale nadzorujący ćwiczenia stracili z oddziałem kontakt.

Akcja ratunkowa. "Żołnierze nie odzyskali sił" po ćwiczeniach

W czwartek wieczorem norweska służba ratunkowa HRS skierowała śmigłowce w obszar, gdzie żołnierze najprawdopodobniej powinni przebywać. Akcję podjęto mimo zapadających ciemności. Około godziny 20 policja poinformowała, że udało się znaleźć pięciu z zaginionej dziesiątki.

Jakob Carlsen, szef służb ratunkowych HRS w północnej Norwegii, w rozmowie z telewizją NRK przyznał, że sytuacja jest poważna.

- Wstępne raporty wskazują, że żołnierze nie odzyskali sił po forsownych ćwiczeniach wojskowych - powiedział.

Według komunikatu Norweskich Sił Zbrojnych zaginieni żołnierze byli dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Prognozy pogody dla okolic zaginięcia są dobre. Temperatura powietrza ma utrzymać się powyżej zera, nie powinno padać, a wiatr ma wiać z umiarkowaną siłą.

