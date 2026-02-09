Logo strona główna
Świat

"Nie jestem pewien, czy Fidesz odda władzę". Politolog o nadchodzących wyborach

Viktor Orban
Dr Dominik Hejj: wybory na Węgrzech to walka o schedę Fideszu
Źródło: TVN24
Jest możliwy scenariusz, że TISZA wygra wybory, ale niczego na Węgrzech nie zmieni - zwrócił uwagę w "Tak jest" w TVN24 politolog dr Dominik Hejj. Ekspert do spraw Węgier mówił o instytucjonalnych barierach do rządów dla opozycyjnej partii Petera Magyara. Hejj ocenił też charakter potencjalnych rządów TISZY, nazywając je "Fideszem w wersji soft".

Gościem programu "Tak jest" w TVN24 był dr Dominik Hejj, politolog i ekspert do spraw Węgier. Tematem rozmowy były szanse TISZY na wygranie wyborów i efektywne rządzenie. Politolog był też pytany o możliwy charakter rządów opozycyjnej partii.

Partia Szacunek i Wolność (TISZA) została założona przez Petera Magyara w 2024 roku. Magyar był bliskim współpracownikiem Viktora Orbana oraz mężem byłej węgierskiej ministry sprawiedliwości Judit Vargi (para rozwiodła się w 2023 roku). W 2024 roku w wywiadzie mówił o skali korupcji w rządzie Fideszu, co pomogło mu stworzyć nową opozycyjną partię.

Peter Magyar
Peter Magyar
Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

Według sondażu Politico TISZA ma obecnie przewagę rzędu ponad dziesięciu punktów procentowych nad rządzącym Fideszem.

TISZA zapowiedziała już, że w razie wygranej "nie będzie chronić polskich przestępców", odnosząc się do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Czy TISZA wygra?

Politolog przyznał, że Viktor Orban "nigdy jeszcze nie był w takich tarapatach". - Pierwszy raz są to na Węgrzech wybory ciekawe, dlatego że premier jeździ po kraju i coś musi robić, żeby wygrać. W wyborach w 2014, 2018 i 2022 roku w zasadzie zawsze było wiadomo, że wygra - przypomniał.

Hejj zachował jednak sceptycyzm, jeżeli chodzi o potencjalną wygraną i rządy TISZY. - To, co jest pewne, to fakt, że Fidesz nie będzie miał większości konstytucyjnej. To, co będzie dalej, to jest wszystko do ostatniej chwili wielka loteria - przekonywał.

Dodał też, że przeciwko opozycji stoi "skomplikowana ordynacja wyborcza" oraz charakter walki o elektoraty. - To też nie jest tak, że Magyar jest w stanie przekonać elektorat na przykład Fideszu dlatego, że tam nie ma przepływów elektoratów. TISZA i Fidesz walczą o elektorat, który jest niezdecydowany - zaznaczył. Przytoczył też dane, według których niezdecydowanych wyborców jest na Węgrzech aż 27 procent.

Czy TISZA będzie rządzić?

Hejj wyraził również obawy związane z możliwością sprawowania rządów w przypadku wygranej opozycji. 

- Jest możliwy scenariusz, że TISZA wygra wybory, ale niczego na Węgrzech nie zmieni. Dlaczego? Bo tysiące ustaw przed zmianą są zablokowane większością konstytucyjną. W związku z tym TISZA może wygrać, Magyar może być premierem, tylko że okaże się, że nie da się zmienić państwa bez przewrotu pod tytułem: uchwalenie ustawy zwykłej, poddanie pod referendum, uznanie, że to jest nowa konstytucja i zbudowania wszystkiego na nowo - wytłumaczył. 

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Politolog zwrócił uwagę, że Orban może się posunąć jeszcze dalej. Podkreślił, iż nie jest "w stu procentach pewny, że Fidesz odda władzę".

- TISZA może wygrać wybory, ale między ogłoszeniem wyborów a zwołaniem pierwszego posiedzenia parlamentu, jestem sobie w stanie wyobrazić wariant, w którym Viktor Orban i jeszcze odchodzący parlament przegłosowuje stan wyjątkowy z powodu wpływu Ukrainy na proces wyborczy - przewidywał. Dodał też, że w węgierskiej przestrzeni publicznej pojawiają się już wątki "wpływu Ukrainy".

Jak TISZA będzie rządzić?

Hejj nazwał nadchodzące wybory "walką o schedę po Fideszu". - Peter Magyar zwraca się do wyborców Fideszu, mówiąc, że konserwatywne wartości przetrwały w nim i że oni nie robią źle, głosując na Fidesz, jeżeli chcą konserwatywnych rządów. Tylko że to on może reprezentować tę dobrą stronę. W domyśle chodzi tu o wartości Fideszu, bo oni się programowo naprawdę niespecjalnie różnią - powiedział.

Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
Źródło: PAP/EPA

Politolog był też pytany o możliwy charakter rządów opozycji po objęciu władzy. Hejj nazwał potencjalne rządy Magyara jako "Fidesz w wersji soft". - Magyar chciałby niewątpliwie otworzyć się na współpracę regionalną. Jednakże, w bardzo wielu punktach, które są ważne z polskiej perspektywy, on nie ujawnia swoich poglądów - stwierdził.

Hejj przytoczył sytuację, kiedy reprezentantka TISZY zaprzeczyła oskarżeniom Orbana, jakoby była za zerwaniem więzów z Rosją. Miała się ona bronić, że jest tylko za "ograniczeniem relacji".

- To nie jest rewolucja, jak ona jest odczytywana czasami w Polsce czy w innych mediach, że to jest nagle zastąpienie białego czarnym. Nie, to kompletnie tak nie działa. Jest duża świadomość w obozie Magyara, że jeżeli on wyjdzie i powie, że będzie rewolucja, to nikt na to nie pójdzie - zaznaczył.

Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Petet Magyar kontra Viktor Orban
OGLĄDAJ: Orban słabnie, więc atakuje Ukrainę
Dr Dominik Hejj

Orban słabnie, więc atakuje Ukrainę

Dr Dominik Hejj
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Fidesz Viktor Orban Węgry
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica