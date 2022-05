Reuters: Unia nie jest gotowa na kolejne sankcje na Rosję

Rozmowy przywódców Unii Europejskiej, którzy spotkają się w poniedziałek, by zadeklarować dalsze wsparcie dla Ukrainy i pomóc jej odeprzeć atak Rosji, zostaną przyćmione przez brak porozumienia w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Moskwy - przekazał Reuters. Agencja informuje, że dotarła do wstępnych wniosków ze szczytu.

W ciągu dwóch dni przywódcy bloku 27 państw będą dyskutować o tym, jak najlepiej pomóc Ukrainie, która już czwarty miesiąc zmaga się z inwazją Rosji i jak radzić sobie ze skutkami konfliktu: wysokimi cenami energii, zbliżającym się niedoborem żywności i potrzebami obronnymi Unii Europejskiej. Jednak projekt konkluzji ze spotkania, do którego dotarł Reuters, ma pokazywać, że o ile Unia Europejska będzie hojnie wspierać werbalnie rząd w Kijowie, o tyle nowych decyzji w którymkolwiek z głównych tematów będzie niewiele.

- Po ataku Rosji na Ukrainę widzieliśmy, co może się stać, gdy Europa będzie zjednoczona. Z myślą o poniedziałkowym szczycie miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Ale UE już zaczyna się ponownie kruszyć - powiedział niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w niedzielę.

Reuters: brak porozumienia w sprawie kolejnych sankcji

Mimo starań od początku maja, rządy państw UE nie mogą dojść do porozumienia w sprawie szóstego pakietu sankcji wobec Moskwy, ponieważ jeden z elementów - embargo na zakup rosyjskiej ropy - nie jest akceptowany przez Węgry i stanowi duży problem dla Słowacji i Czech.

Inne elementy, takie jak odłączenie największego rosyjskiego Sbierbanku od systemu SWIFT, zakazanie rosyjskim nadawcom wstępu do Unii Europejskiej i dodanie większej liczby osób do listy, których aktywa są zamrożone i które nie mogą wjechać do UE, są blokowane przez brak porozumienia w sprawie zakazu importu ropy.