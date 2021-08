Nicole Kidman bez kwarantanny w Hongkongu. Na aktorkę spadła fala krytyki

Nicole Kidman została zwolniona z obowiązku odbywania kwarantanny w Hongkongu. Sytuacja wywołała lawinę komentarzy i krytyki pod adresem australijskiej aktorki, ponieważ według obowiązujących w regionie przepisów pandemicznych, przybywających do kraju obowiązuje nawet 21-dniowa kwarantanna.

Na Nicole Kidman spadła fala krytyki w związku z obchodzeniem przez nią surowych zasad kwarantanny, dotyczących osób odbywających międzynarodowe podróże. Dwa dni po przylocie do Hongkongu była widziana w miejscach publicznych.

Nicole Kidman bez obowiązku kwarantanny

Biuro Rozwoju Gospodarczego w Hongkongu wydało w czwartek oświadczenie w związku z pytaniami o stosowanie się do kwarantanny przez "zagraniczny personel filmowy". Poinformowano, że restrykcje nie obowiązują, jeśli chodzi o "wykonywanie wyznaczonej pracy zawodowej".

Gwiazdy świata rozrywki omijają obostrzenia

Obywatele z listy krajów "wysokiego ryzyka", na której znajdują się takie kraje jak Wielka Brytania czy Hiszpania, a także od piątku Stany Zjednoczone, mogą wjechać do Hongkongu wyłącznie pod warunkiem przedstawienia dowodu szczepień i mimo to zmuszeni są do odbycia trzytygodniowej kwarantanny.