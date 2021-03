Trzy lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu. Były prezydent Francji skazany

Jak pisze brytyjski nadawca BBC, prokuratura chciała wyroku czterech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu. Ogłaszając wyrok, sędzia wskazał, że Sarkozy będzie mógł go odbyć w areszcie domowym. Równocześnie jednak będzie stale monitorowany i zostanie mu założona elektroniczna opaska.

To historyczny wyrok dla powojennej Francji - zaznacza BBC, wskazując, że wcześniej tylko Jacques Chirac jako były prezydent stanął przed sądem i został skazany. On jednak dostał wyrok dwóch lat w zawieszeniu za tworzenie "sztucznych" posad dla politycznych sojuszników w paryskim magistracie. Chirac robił to jeszcze jako urzędujący mer Paryża.