Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia

Wideo opublikowało na platformie X w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego konto Rapid Response 47, które przedstawia się jako oficjalny profil Białego Domu, wspierający administrację Donalda Trumpa i promujący jego agendę "America First".
Nagranie przedstawia Nicolasa Maduro, prowadzonego korytarzem przez agentów w siedzibie Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). Słychać na nim, jak dyktator wita się z mijanymi osobami, życząc im "szczęśliwego nowego roku".
Wideo podpisano "perp walked", co w języku angielskim oznacza publiczne przeprowadzenie zatrzymanego, zwykle w kajdankach, przed mediami.
Według przedstawiciela Departamentu Sprawiedliwości Maduro ma się stawić przed sądem na Manhattanie w poniedziałek, gdzie formalnie usłyszy zarzuty.
Atak na Wenezuelę i schwytanie Maduro
W sobotę nad ranem czasu miejscowego siły amerykańskie zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani, a następnie przewiezieni do USA, gdzie mają stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
>> CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni
Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Zarzuty te obciążone są karą od 30 lat więzienia do dożywocia.
Prokuratura USA oskarża Maduro o kierowanie grupą przestępczą o nazwie Cartel de los Soles, którą amerykańskie władze oficjalnie uznały za organizację terrorystyczną.
Eksperci cytowani przez stację BBC ocenili jednak, że pod nazwą Cartel de los Soles nie kryje się żadna konkretna organizacja przestępcza, a raczej jest to termin używany na określenie skorumpowanych wenezuelskich urzędników i wojskowych, niezależnie od tego, czy należą do tej samej grupy.
USA od kilku miesięcy gromadziły wojska w okolicach Wenezueli, tłumacząc to walką z przemytem nielegalnych substancji. Amerykańscy urzędnicy twierdzili, że szmuglowana z Wenezueli kokaina przyczynia się do epidemii przedawkowań w USA i często jest zmieszana ze śmiercionośnym fentanylem.
Autorka/Autor: momo/akw
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters