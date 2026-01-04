Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro prowadzony przez agentów DEA Źródło: Reuters

Wideo opublikowało na platformie X w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego konto Rapid Response 47, które przedstawia się jako oficjalny profil Białego Domu, wspierający administrację Donalda Trumpa i promujący jego agendę "America First".

Nagranie przedstawia Nicolasa Maduro, prowadzonego korytarzem przez agentów w siedzibie Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). Słychać na nim, jak dyktator wita się z mijanymi osobami, życząc im "szczęśliwego nowego roku".

Perp walked.pic.twitter.com/34iIsFUDdG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026 Rozwiń

Wideo podpisano "perp walked", co w języku angielskim oznacza publiczne przeprowadzenie zatrzymanego, zwykle w kajdankach, przed mediami.

Według przedstawiciela Departamentu Sprawiedliwości Maduro ma się stawić przed sądem na Manhattanie w poniedziałek, gdzie formalnie usłyszy zarzuty.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro pozdrawia swoich zwolenników podczas marszu w Caracas Źródło: PAP/EPA

Atak na Wenezuelę i schwytanie Maduro

W sobotę nad ranem czasu miejscowego siły amerykańskie zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani, a następnie przewiezieni do USA, gdzie mają stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

>> CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Zarzuty te obciążone są karą od 30 lat więzienia do dożywocia.

Prokuratura USA oskarża Maduro o kierowanie grupą przestępczą o nazwie Cartel de los Soles, którą amerykańskie władze oficjalnie uznały za organizację terrorystyczną.

Agenci DEA przy furgonetce, którą transportowany miał być Nicolas Maduro. Nowy Jork Źródło: PAP/EPA/Olga Fedorova

Eksperci cytowani przez stację BBC ocenili jednak, że pod nazwą Cartel de los Soles nie kryje się żadna konkretna organizacja przestępcza, a raczej jest to termin używany na określenie skorumpowanych wenezuelskich urzędników i wojskowych, niezależnie od tego, czy należą do tej samej grupy.

USA od kilku miesięcy gromadziły wojska w okolicach Wenezueli, tłumacząc to walką z przemytem nielegalnych substancji. Amerykańscy urzędnicy twierdzili, że szmuglowana z Wenezueli kokaina przyczynia się do epidemii przedawkowań w USA i często jest zmieszana ze śmiercionośnym fentanylem.

