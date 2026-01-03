Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie

Prokuratura Generalny USA: Maduro usłyszał zarzuty Źródło: TVN24

Trump napisał: "Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima".

Kilkanaście minut po tej wiadomości prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się na konferencji prasowej, na której poinformował o szczegółach przeprowadzonej w nocy z 2 na 3 stycznia akcji.

W jej efekcie dyktator Nicolas Maduro i jego żona znaleźli się w rękach Amerykanów, przetransportowani na stacjonujący w regionie okręt desantowy i są w drodze do USA, gdzie Maduro odpowie za narkoterroryzm.

Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima Źródło: The White House/X