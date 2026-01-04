Logo strona główna
Świat

Pojmanie Maduro uzgodnione? "Został aresztowany bez problemów"

Maduro
Rubio o schwytaniu Maduro. "Miał wiele możliwości, aby tego uniknąć"
Źródło: TVN24
Nie pojawiły się dotychczas żadne informacje, które świadczyłyby, że doszło do jakichś ruchów w wenezuelskiej armii - zauważa politolog profesor Jose Diaz Nieva, komentując sobotnie wydarzenia z Wenezueli. - Być może dowódcy armii zgodzili się zachować neutralność w zamian za to, że nie zostaną w przyszłości osądzeni - spekuluje z kolei politolog i historyk Jose Luis Orella Martinez.

Jak twierdzi politolog i ekspert zajmujący się Ameryką Łacińską prof. Jose Diaz Nieva, istnieje domniemanie, że doszło do współpracy wenezuelskich władz z Amerykanami przy aresztowaniu Nicolasa Maduro i jego żony w sobotę w Caracas.

- Nie pojawiły się dotychczas żadne informacje, które świadczyłyby, że doszło do jakichś ruchów w wenezuelskiej armii - wskazuje Nieva, który wykłada na Uniwersytecie im. Św. Tomasza w Santiago de Chile.

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny

"Warto zadać teraz dwa pytania"

Zdaniem eksperta, należącego m.in. do Chilijskiego Towarzystwa Historyczno-Geograficznego oraz Peruwiańskiego Towarzystwa Historycznego, sobotni atak USA na Wenezuelę i pojmanie dyktatora może też być efektem "innego porozumienia": na linii USA–Rosja.

- Warto zadać teraz dwa pytania. Czy pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem doszło do jakiegoś porozumienia? Jeśli tak, to jaki wpływ może ono mieć na sytuację na Ukrainie? - zastanawia się Nieva.

Politolog zauważył, że pojmanie Maduro nie powinno wpłynąć na zmianę sytuacji w regionie Ameryki Łacińskiej. - Sytuacja polityczna nie ulegnie tam większym zmianom, dopóki u władzy pozostaną ludzie sprawujący władzę na Kubie i w Nikaragui. Zmian nie należy się też spodziewać w krajach dwóch głównych gospodarek Ameryki Łacińskiej: Meksyku i Brazylii, gdzie rządzi lewica - dodaje profesor.

Trump: Maduro nie będzie już zagrożeniem

pc
Maduro "aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska"

Z opinią tą polemizuje politolog i historyk z madryckiego uniwersytetu CEU San Pablo, Jose Luis Orella Martinez. Twierdzi on, że istnieje szansa na przyszłą zmianę w reżimach komunistycznych Ameryki Łacińskiej: na Kubie i w Nikaragui.

- Scenariusz taki wynika z faktu, że to Wenezuela utrzymywała dotychczas finansowo pozostałe reżimy komunistyczne w regionie - wyjaśnia Orella Martinez.

Politolog z Madrytu zgadza się tymczasem z opinią prof. Nievy, że Waszyngton i Caracas mogły wcześniej porozumieć się co do pojmania Nicolasa Maduro.

- Został on aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska. Pojawiła się teraz próżnia władzy. Być może dowódcy armii zgodzili się zachować neutralność w zamian za to, że nie zostaną oni w przyszłości osądzeni - ocenia hiszpański politolog.

W sobotę rano siły specjalne USA przeprowadziły atak na Caracas, stolicę Wenezueli. Przywódca kraju Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Para została następnie oskarżona w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. W niedzielę pojawiło się nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji.

Ile jest warta głowa dyktatora?

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

USAWenezuelaNicolas MaduroRosjaDonald TrumpWładimir Putin
