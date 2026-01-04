Logo strona główna
Świat

Maduro nie będzie pierwszy. Oni też stawali przed amerykańskim sądem

Manuel Noriega, Juan Orlando Hernandez, Nicolas Maduro 
Prokurator generalna USA: Maduro usłyszał zarzuty
Źródło: TVN24
Nicolas Maduro ma niedługo stanąć przed nowojorskim sądem. Prokuratura oskarża go o "zmowę narkoterrorystyczną". To nie pierwszy przywódca obcego państwa, który odpowie przed sądem w USA za przemyt narkotyków.

Prokuratura federalna stawia Nicolasowi Maduro i jego otoczeniu cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie, by przemycać narkotyki wspólnie z kartelami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne, uczestnictwo w zmowie, by przemycać kokainę do USA i dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych i innej zakazanej broni.

Prokuratura zarzuca Maduro i jego wspólnikom, że wspierali handel kokainą z kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim Tren de Aragua. Maduro i członkowie jego reżimu mieli roztaczać osłonę nad handlem i nieraz osobiście pilnować transportu narkotyków, "umożliwiając korupcję napędzaną handlem narkotykami w całym regionie". W ten sposób do USA trafiać miały "tysiące ton" kokainy.

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

Samolot z Maduro wylądował w USA

Maduro będzie trzecim przywódcą obcego państwa, który odpowie przed amerykańskim sądem za przemyt narkotyków.

Wcześniej USA sądziły prezydentów Panamy i Hondurasu

Pierwszym przywódcą sądzonym w tej sprawie przez USA był prezydent Panamy Manuel Noriega, którego aresztowano dokładnie 26 lat temu, 3 stycznia 1990 roku, również w wyniku amerykańskiej inwazji na ten kraj.

Manuel Noriega
Manuel Noriega
Źródło: EFE FILE/EPA/PAP

Od lat 70. XX wieku Noriega był dowódcą panamskich sił zbrojnych. Na czele państwa stanął w wyniku zamachu stanu w 1981 roku. Współpracował z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą, a jednocześnie prowadził handel z latynoamerykańskimi baronami narkotykowymi. Został obalony w wyniku amerykańskiej interwencji zbrojnej w 1989 roku.

Następne ponad 20 lat spędził za kratkami: najpierw w USA, a potem we Francji. Deportowany z USA do Francji w kwietniu 2010 roku, został wkrótce potem skazany przez sąd w Paryżu na 7 lat więzienia za pranie pieniędzy karteli narkotykowych we francuskich bankach.

W marcu 2017 roku Noriega przeszedł operację mózgu, po której zapadł w śpiączkę. Zmarł w maju tego samego roku.

Manuel Noriega nie żyje

Drugi przywódca obcego państwa sądzony przez USA to były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez.

Hernandez, który sprawował urząd prezydenta Hondurasu w latach 2014-2022, w kwietniu 2022 roku - krótko po tym, jak przestał być prezydentem - został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa lata później został skazany na 45 lat więzienia za współudział w przemycie kokainy do USA.

Juan Orlando Hernandez
Juan Orlando Hernandez
Źródło: GREGOR FISCHER /DPA/EPA/PAP

Polityk miał, według sądu, przyjmować miliony dolarów łapówek od gangsterów z meksykańskiego kartelu Sinaloa w zamian za ochronę przemytników przed organami ścigania. W procederze miał brać udział również jego brat i były deputowany parlamentu Tony Hernandez, skazany w 2019 roku.

Trump ułaskawił byłego prezydenta skazanego za przemyt kokainy
Trump ułaskawił byłego prezydenta skazanego za przemyt kokainy

Na początku grudnia Donald Trump ułaskawił Hernandeza. Jak tłumaczył prezydent USA, "według wielu szanowanych osób był traktowany bardzo surowo i niesprawiedliwie". Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła z kolei: - Należał do partii opozycyjnej. Sprzeciwiał się wartościom poprzedniej administracji, a oskarżenie wniesiono, ponieważ był prezydentem Hondurasu.

pc

Trump: Maduro nie będzie już zagrożeniem

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/PAP

USANicolas MaduroWenezuelaSądNarkotykiPanamaHonduras
