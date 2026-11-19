Świat Media: Władimir Putin nie jest gotowy do negocjacji, chce kontynuować wojnę co najmniej przez zimę Adam Styczek |

Rosja chce ukraińskiej ziemi i tworzyć system bezpieczeństwa w Europie Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: VLADIMIR SMIRNOV/PAP/EPA

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Według przedstawicieli zachodnich władz, zaznajomionych z raportami wywiadowczymi, Władimir Putin liczy na postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy lub osłabienie ukraińskiego oporu w wyniku ataków rakietowych i dronowych na Kijów oraz inne regiony kraju.

Podobną ocenę dotyczącą dalszej eskalacji ze strony Rosji przedstawił wcześniej podsekretarz obrony USA Elbridge Colby. Podczas wtorkowego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli ocenił, że wraz z nadejściem zimy Rosja prawdopodobnie zwiększy rekrutację żołnierzy i przestawi gospodarkę na długotrwały wysiłek wojenny. Wezwał sojuszników do przygotowania się na przedłużający się konflikt - podało Radio Wolna Europa.

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W ocenie zachodnich służb wywiadowczych, cytowanych przez amerykański dziennik, Rosja zmaga się z rosnącą presją, wynikającą z wysokich strat na froncie, problemów z pozyskiwaniem nowych żołnierzy oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

Jak wynika z analiz przytoczonych przez "NYT", miesięcznie 40-50 tysięcy rosyjskich żołnierzy ginie lub odnosi ciężkie rany na froncie w Ukrainie. Źródła, na które powołuje się dziennik, zaznaczają jednak, że wojna pozwala Kremlowi tłumić niezadowolenie społeczne.

Czemu Putin chce dalej walczyć w Ukrainie

Ambasador Francji w Waszyngtonie Aurelien Lechevallier ocenił, że Putin potrzebuje wojny, by podtrzymywać swoją legitymizację polityczną.

- Wojna w Ukrainie jest mu potrzebna, by podtrzymywać własne przywództwo i narrację - powiedział dyplomata. Zwrócił również uwagę, że Putin sprzeciwiał się nawet częściowemu zawieszeniu broni, dążąc do osiągnięcia wyniku, który mógłby przedstawić jako zwycięstwo.

Rosyjski przywódca Władimir Putin Źródło zdjęcia: VLADIMIR SMIRNOV/PAP/EPA

"NYT" podaje, że z ocen jednej z zachodnich agencji wywiadowczych wynika, iż warunki porozumienia akceptowalnego dla Putina obejmowałyby przekazanie Rosji całego Donbasu oraz zobowiązanie Ukrainy do rezygnacji z dążenia do członkostwa w NATO. Zaznaczono jednak, że takie warunki są nie do przyjęcia dla władz ukraińskich.

Rosyjskie oczekiwania - dodaje "NYT" - wykraczają poza kwestie dotyczące samej Ukrainy. Moskwa podtrzymuje postulaty w spawie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, w tym wycofania wojsk NATO do pozycji sprzed rozszerzenia Sojuszu w 1997 roku.

Putinowi zależy również na międzynarodowym wymiarze negocjacji. Zdaniem francuskiego dyplomaty udział w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem będzie dla niego sukcesem wizerunkowym. Moskwa chce bowiem przedstawiać Rosję jako równorzędnego partnera mocarstw światowych.

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Część europejskich dyplomatów uważa, że Kreml może celowo przeciągać negocjacje w sprawie zakończenia wojny, licząc na osłabienie poparcia dla Ukrainy po wyborach w Europie w 2027 roku.

Tymczasem Francja i Wielka Brytania prowadzą w Polsce i Turcji ćwiczenia z udziałem 2,8 tysiąca europejskich żołnierzy, których celem jest przygotowanie do ewentualnego rozmieszczenia wojsk w Ukrainie po zawarciu zawieszenia broni.