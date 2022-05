"New York Times": Gierasimow odwiedził pozycje frontowe we wschodniej Ukrainie, by zmienić kurs rosyjskiej ofensywy

Najwyższy rangą wojskowy Rosji, szef sztabu generalnego sił zbrojnych Walerij Gierasimow, odwiedził linię frontu w Ukrainie, aby zmienić kurs rosyjskiej ofensywy - napisał w niedzielnej publikacji "New York Times", powołując się na amerykańskie i ukraińskie źródła. Gierasimow miał przebywać w pobliżu Iziuma w obwodzie charkowskim.

Zdaniem dziennika "New York Times" Walerij Gierasimow odwiedził pod koniec ubiegłego tygodnia "niebezpieczne pozycje frontowe we wschodniej Ukrainie w celu zmiany kursu rosyjskiej ofensywy". Potwierdziło to w rozmowie z gazetą dwóch amerykańskich urzędników i jeden ukraiński.