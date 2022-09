"NYT": Ukraina korzystała z danych wywiadu USA, by zaplanować kontrofensywę

"New York Times" poinformował, że ukraińska armia była w stanie wykorzystać amerykańskie dane wywiadowcze do zidentyfikowania kluczowych rosyjskich celów i na ich podstawie planowała kontrofensywę. Amerykański dziennik podkreślił, że nie jest jeszcze jasne, jakie znaczenie strategiczne będą miały ukraińskie zdobycze. Ofensywa może jednak być początkiem działań, które mogą oddalić rosyjską linię frontu.

Według "New York Timesa" USA dostarczają Ukrainie informacje o rosyjskich stanowiskach dowodzenia, składach amunicji itp. Odegrało to decydującą rolę w planowaniu i wykonaniu zadań, jak namierzanie wrogich sił, zabicie wysokich rangą generałów i zmuszenie do przeniesienia dostaw amunicji dalej od linii frontu.