Szef Hamasu Ismail Hanije zginął w Teheranie w wyniku wybuchu ładunku podłożonego miesiące wcześniej - pisze "New York Times". Trzech irańskich urzędników, z którymi rozmawiała gazeta, uważa, że "to katastrofalna wpadka irańskiego wywiadu i ogromne upokorzenie Korpusu, który wykorzystywał kompleks do kwaterowania ważnych gości i prowadzenia tajnych spotkań".