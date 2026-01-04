Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Media: kilkadziesiąt osób zginęło po ataku USA

Eksplozje w Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
W ataku USA na Wenezuelę zginęło co najmniej 40 osób, wśród nich są żołnierze i cywile - podał "New York Times", powołując się na wenezuelskiego urzędnika. Dziennik podał też miejsca, w które uderzyły siły amerykańskie.

Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez powiedziała w państwowej telewizji, że w ataku zginęli żołnierze i cywile, ale nie podała liczby zabitych. "New York Times" przekazał później, że w ataku USA zginęło co najmniej 40 osób, a wśród nich żołnierze i cywile. Gazeta powołała się niewymienionego z nazwiska, wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.

Eksplozje w Caracas
Eksplozje w Caracas
Źródło: Reuters

Do ataku doszło około godziny 2 nad ranem czasu lokalnego (godziny 7 w Polsce), trwał on około dwóch godzin. W Caracas i kilku miejscach w pobliżu baz wojskowych słychać było eksplozje, a świadkowie mówili i filmowali nisko przelatujące nad metropolią wojskowego śmigłowce.

Uderzenia w ministerstwo obrony i generalne dowództwo armii

Według "NYT" wojska USA uderzyły na Fort Tiuna w Caracas, w którym mieści się między innymi siedziba ministerstwa obrony i generalne dowództwo wenezuelskiej armii, a także na port w mieście La Guaira i lotnisko Higuerote w stanie Miranda.

W wyniku ataku siły amerykańskie schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żonę Cilię Flores. Oboje zostali w sobotę przewiezieni do stanu Nowy Jork i według zapowiedzi amerykańskich urzędników mają tam stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

Samolot z Maduro wylądował w USA

Samolot z Maduro wylądował w USA

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że podczas akcji jeden z amerykańskich śmigłowców został trafiony, a kilku żołnierzy odniosło obrażenia. Zaznaczył, że w operacji nie zginął żaden członek sił zbrojnych USA

pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

USA Wenezuela Donald Trump Nicolas Maduro
