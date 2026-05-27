Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przeanalizowali, jak słowa Trumpa wpływały na rynki

|
Donald Trump pod Białym Domem
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: WILL OLIVER/PAP/EPA
Dziennik "New York Times" przeanalizował wpływ wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który na zmianę zapewniał o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju.

Od kilku tygodni Donald Trump naprzemiennie mówi o negocjacjach, bombardowaniach i blokowaniu Iranu, czasem nawet w ciągu tego samego dnia - opisał "New York Times". Trump kilkukrotnie sugerował nawet, że wojna już się zakończyła - przypomniał dziennik, który przeanalizował wypowiedzi prezydenta USA na temat rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem.

Wypowiedzi Trumpa wywierają duży wpływ na rynki

Gazeta doszła do wniosku, że często "istnieje duża rozbieżność" między stanem faktycznym a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca. Trump wielokrotnie groził użyciem dużej siły wobec Iranu, jednak ostatecznie się przed tym powstrzymywał.

Donald Trump przed Białym Domem
Donald Trump przed Białym Domem
Źródło zdjęcia: WILL OLIVER/PAP/EPA

W wielu przypadkach mówił też o dużych postępach dyplomatycznych, lecz deklaracje te okazywały się później bezpodstawne. To podsycało głosy krytyków, którzy zarzucają mu, że próbuje w ten sposób uspokoić rynki i zmniejszyć presję polityczną.

Do jednego z pierwszych przypadków, gdy wypowiedź Trumpa wywarła duży wpływ na rynki, doszło 23 marca, kiedy polecił Pentagonowi odroczenie ataków na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na pięć dni. Wywołało to wzrost optymizmu wśród inwestorów.

Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki

BIZNES

30 marca, gdy Trump opublikował na własnej platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym zagroził, że "zniszczy" irańską infrastrukturę energetyczną, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta, notowania na giełdzie spadły do najniższego poziomu w roku. Następnego dnia Trump zapowiedział, że Amerykanie "wkrótce" się wycofają, co z kolei wzmocniło notowania.

7 kwietnia Trump zapowiedział zniszczenie irańskiej "cywilizacji", natomiast wieczorem tego samego dnia ogłosił zawieszenie broni, wynegocjowane z udziałem Pakistanu.

Chwiejne negocjacje Trumpa

Po pierwszej rundzie negocjacji z Iranem, która zakończyła się niepowodzeniem, Trump ogłosił blokadę irańskich portów, aby odciąć Teheran od eksportu ropy. Iran oświadczył z kolei, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będzie trwała amerykańska blokada.

Pod koniec kwietnia Trump zgodził się na bezterminowe przedłużenie zawieszenia broni i zapowiedział, że przedstawiciele USA wrócą do Pakistanu na kolejne rozmowy. Kilka dni później odwołał te rozmowy.

W następnym tygodniu, 28 kwietnia, ceny benzyny osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat. Według "NYT" to sygnał o tym, że rynki zaczęły słabiej reagować na optymistyczne oświadczenia Trumpa.

Trump: nie słuchajcie frajerów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: nie słuchajcie frajerów

Na początku maja Donald Trump znów kilka razy mówił o postępach dyplomatycznych. Jednak gdy 10 maja Iran wysłał mu list, w którym powtórzył twarde stanowisko bez żadnych nowych ustępstw, Trump odrzucił go i nazwał "śmieciem".

W miniony weekend prezydent USA powiedział z kolei, że Stany Zjednoczone są bliskie porozumienia pokojowego z Iranem. Później jednak zasugerował, że może to zająć jeszcze trochę czasu i nie spieszy mu się z zawarciem umowy. Porozumienie nie zostało jeszcze sfinalizowane ani podpisane.

W poniedziałek natomiast Dowództwo Centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min. Według stanu z wtorku negocjacje trwają.

OGLĄDAJ: Miało być mniej żołnierzy, będzie więcej. "W tym nie ma żadnego planu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
Wywiad medyczny
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
USAIranDonald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk zabrał głos w sprawie fałszywych alarmów. "Pójdziecie siedzieć"
Polska
Marcin Kierwiński
Zatrzymania po fałszywych alarmach. "To są młode osoby"
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
Polska
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Świat
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
Świat
Duszan Augustyn, lider społecznego ruchu w obronie szpitala w Lesku
Z bieszczadzkich połonin pod Sejm. "Skrzynia z podpisami dla premiera"
Martyna Sokołowska
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Kraków i Zamek Królewski na Wawelu
"Jest kilka ciekawych kandydatur". Kogo KO wystawi w Krakowie?
Kraków
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
Świat
EN_01134058_0007
Są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów
Robert Zieliński, Maciej Duda
Rozbity tir zablokował jezdnię autostrady A2
Tir przebił bariery na A2 i zahaczył o autobus
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki liderem rankingu zaufania
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
Świat
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
Katowice
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
"Kotłuje się tam". Mamy "kłótnię w prawicowej rodzinie"
FAKTY PO FAKTACH
Ciężarówka na boku na trasie S8
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do Warszawy. "Kabina całkowicie zmiażdżona"
WARSZAWA
Zbigniew Kapiński Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Sędzia SN o Kapińskim. Wskazał główny problem
Donald Tusk
Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu
Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
Porcja pyłu saharyjskiego nad Polską. Tu może pojawić się żółty osad
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica