Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce. "Eksplozja wewnątrz najbardziej prawdopodobną przyczyną jej zawalenia"

W ocenie rozmówców amerykańskiego dziennika "New York Times" atak rakietowy z zewnątrz lub strukturalna zapaść są możliwymi wyjaśnieniami katastrofy zapory na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce. Jednak - jak wskazują - najbardziej prawdopodobną przyczyną zawalenia się tamy jest eksplozja wewnątrz konstrukcji.

Cytowani przez amerykański dziennik eksperci twierdzą, że aby zniszczyć tak potężną konstrukcję, jak tama w Nowej Kachowce, potrzeba dużej ilości materiałów wybuchowych - setek kilogramów - zaś energia eksplozji musiałaby być skoncentrowana na strukturze. To zmniejsza prawdopodobieństwo ataku rakietowego z zewnątrz.

Nick Glumac, profesor inżynierii i ekspert od materiałów wybuchowych na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, podkreślił, że "nawet bezpośrednie uderzenie" pociskiem rakietowym może nie wystarczyć, by zburzyć zaporę, ze względu na rozmiar głowic w pociskach.

"New York Times" przypomina, że przez cały okres inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę tama była celem ataków rakietowych i artyleryjskich i część jej górnych elementów - droga oraz elementy bram śluzy - została uszkodzona, lecz nic nie wskazywało na uszkodzenie całej struktury zapory. Według ekspertów przyczyną przełamania zapory prawdopodobnie nie był też rekordowo wysoki poziom wody w Zbiorniku Kachowskim, który w ostatnich dniach sprawiał, że woda przelewała się z zalewu do Dniepru.

OFFICIAL CHANNEL PRES. UKRAINE/PAP/EPA

Zniszczenia po wysadzonej zaporze na Dnieprze OFFICIAL CHANNEL PRES. UKRAINE/PAP/EPA

Bauecher: nie spodziewałbym się szybkich konkluzji

Gregory Baecher, profesor inżynierii z Uniwersytetu Marylandu, który badał katastrofy tam ocenił, że choć zniszczenia zapór z powodów strukturalnych i sił natury się zdarzają, to sposób w jaki to nastąpiło w Nowej Kachowce "wygląda podejrzanie".

Biały Dom przekazał we wtorek, że jeszcze nie może definitywnie przesądzić, co zdarzyło się w Nowej Kachowce. Nieoficjalnie, wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział PAP, że obraz wyłaniający się z dostępnych informacji jest "mętny" i dojście do jednoznacznych wniosków "może zająć trochę czasu".