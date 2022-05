Nepal. Zaginął samolot lecący z Pokhary do Jomsom w Mustangu. Na pokładzie 22 osoby 

Utracono kontakt z załogą małego samolotu prywatnej nepalskiej linii lotniczej, który odleciał w niedzielę rano z lotniska w Pokharze do miasta Jomsom. Na pokładzie znajdują się 22 osoby. Trwają poszukiwania maszyny - poinformowały władze portu lotniczego. To trasa popularna wśród turystów.

Dwusilnikowy samolot nepalskiej linii lotniczej Tara Air zaginął w niedzielę rano. Samolot wyleciał rano z lotniska w Pokharze, drugiego co do wielości miasta w Nepalu, do miasta Jomsom w północno zachodniej części kraju, stolicy dystryktu Mustang. Oba miejsca dzieli około 70 kilometrów.