Katastrofa śmigłowca w pobliżu Mount Everestu. Nie żyje sześć osób

U podnóża Mount Everestu w Nepalu we wtorek rozbił się śmigłowiec. Na pokładzie znajdowało się sześć osób, w tym pięciu obywateli Meksyku. Wszyscy zginęli - podaje Reuters, powołując się na lokalne władze.

Śmigłowiec linii Manang Air, lecący z Surke w dystrykcie Solukhumbu do stolicy, zaginął we wtorek około godziny 10 rano czasu lokalnego na wysokości około 3600 metrów nad ziemią - przekazały lokalne władze.

Na pokładzie znajdowało się sześć osób: nepalski pilot i pięciu turystów z Meksyku, którzy wybrali się na lot widokowy, by podziwiać największy szczyt na ziemi. Nikt nie przeżył katastrofy. Ratownicy odnaleźli ciała wszystkich ofiar. - Były rozczłonkowane – poinformował przedstawiciel miejscowych władz. - Na miejsce wysłano dodatkowe oddziały policji. Dopiero wtedy poznamy szczegóły - dodał.

- Śmigłowiec wystartował przy dobrej pogodzie – powiedział Raju Neupane, rzecznik Manang Air. - Pogoda nie była zła. Obecnie nie możemy powiedzieć, co było przyczyną katastrofy. Trzeba będzie to zbadać - dodał. Nepalski rząd powołał w tym celu komisję śledczą - donosi Reuters.

Tragiczne wypadki lotnicze w Nepalu

Górzysty Nepal ma za sobą całą serię tragicznych wypadków lotniczych. Wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych pilotów są jedne z najtrudniejszych do startu i lądowania pasów na świecie, z podejściami otoczonymi górami. Między innymi to sprawia, że Nepal otwiera listę najbardziej ryzykownych do latania miejsc na ziemi.