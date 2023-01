Nagranie katastrofy z pokładu Yeti Airlines. "Nie mieli pojęcia, że samolot jest w niebezpieczeństwie"

Wstrząsające wideo pokazuje, że pasażerowie nie mieli pojęcia, że samolot jest w niebezpieczeństwie - brytyjski "Guardian" komentuje nagranie zarejestrowane na pokładzie samolotu linii Yeti Airlines, który w niedzielę rozbił się podczas lądowania w Nepalu. Na udostępnionym w mediach społecznościowych wideo widać, jak nieświadomi problemów pasażerowie do ostatnich chwil nagrywali internetową relację, podziwiając panoramę za oknami maszyny.

Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych niedługo po niedzielnej katastrofie stanowi fragment relacji udostępnianej na żywo przez 29-letniego Sonu Jaiswala, jednego z 68 pasażerów znajdujących się na pokładzie samolotu Yeti Airlines. Na 98-sekundowym wideo początkowo widać wnętrze samolotu i uśmiechniętego autora lecącego razem z grupą przyjaciół. Następnie prowadzący relację kieruje obiektyw w stronę okna, by pokazać zbliżające się w dole malownicze miasto Pokhara położone między pasmami górskimi. Osoby znajdujące się na pokładzie wydają się spokojne, w tle nie słychać żadnych komunikatów ostrzegawczych ani krzyków. - Świetna zabawa (hind. mauj kar di) - mówi prawdopodobnie autor nagrania.

Katastrofa Yeti Airlines

Autentyczność nagrania potwierdziły brytyjski "Guardian" oraz indyjski "Times of India" powołujące się na znajomego jego autora, 21-letniego Vishala Koswala. Według obu redakcji tożsamość widocznych na nim pasażerów samolotu potwierdziła też nepalska policja. Wideo zostało również sprawdzone przez redakcję Konkret24, która potwierdziła, że zostało ono zarejestrowane w miejscowości Pokhara w Nepalu. Według ustaleń Konkret24 film nigdy nie pojawiał się w internecie przed katastrofą.

Według "Guardiana" 29-letni Sonu Jaiswal wraz z trójką znajomych wybrał się do Pokhary w celach turystycznych. Młodzi mężczyźni mieli w planach zwiedzanie okolicznych świątyń, a także lot paralotnią z masywu pobliskiego ośmiotysięcznika - Annapurny. Przyjaciel czwórki pasażerów Vishal Koswa miał także wziąć udział w wycieczce, jednak ze względów prywatnych musiał z niej zrezygnować.

- Sonu pokazywał nam góry. Był wyraźnie podekscytowany, my również (oglądając relację - red.) - mówił w rozmowie z "Guardianem" Koswal. - Wciąż nie mogę uwierzyć, że ich straciliśmy. Nie mogę ponownie oglądać tego wideo, to okropnie bolesne. Spadła na nas wielka tragedia - dodał 21-latek. Redakcja "Times of India" rozmawiała także z kuzynem autora relacji, Rajatem Jasiwalem. - Na transmisji było widać, że Sonu i jego towarzysze byli w dobrym nastroju, ale nagle, tuż przed jej końcem, pojawiły się płomienie - opowiadał.