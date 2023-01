Pilotowała samolot, który rozbił się w Nepalu. Przed laty w katastrofie straciła męża, też pilota

Pilotka samolotu linii Yeti Airlines, który w niedzielę 15 stycznia rozbił się w Nepalu, kilkanaście lat temu w katastrofie lotniczej straciła męża. On również był pilotem. Licencję zdobyła po jego śmierci, za pieniądze z ubezpieczenia.

Pokhrel zginął pilotując mały samolot pasażerski, który rozbił się kilka minut przed lądowaniem. Cztery lata po śmierci męża, w 2010 roku, Khatiwada rozpoczęła pracę w Yeti Airlines. - Jej mąż, Dipak Pokhrel, zginął w 2006 roku w katastrofie samolotu Twin Otter, należącego do Yeti Airlines w mieście Jumla - potwierdził rzecznik linii lotniczej Sudarshan Bartaula w rozmowie z Reutersem. - Zdobyła licencję pilota dzięki pieniądzom, które dostała z ubezpieczenia po śmierci męża - dodał.

Bartaula poinformował, że Khatiwada wylatała łącznie 6,4 tys. godzin i już wcześniej latała na trasie, na której doszło do katastrofy, czyli między Katmandu a Pokharą, która jest popularną trasą turystyczną. W katastrofie z 15 stycznia była drugim pilotem samolotu. Maszyna uderzyła w zbocze wąwozu i stanęła w płomieniach. Na pokładzie znajdowały się 72 osoby, z czego co najmniej 68 zginęło. Jak na razie nie udało się odnaleźć nikogo, kto by przeżył katastrofę.