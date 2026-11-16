Świat Rozmowa zespołów Ukrainy, USA i Europy. Wśród negocjatorów przedstawiciel Polski Oprac. Adam Styczek |

W Abu Zabi odbyły się rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

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Wołodymyr Zełenski przekazał w wieczornym przemówieniu, że w poniedziałek odbyła się kolejna rozmowa zespołów negocjacyjnych Ukrainy, USA i Europy na szczeblu roboczym. Dodał, że działania dyplomatyczne są intensywnie kontynuowane, a ukraiński zespół pracuje w sposób maksymalnie konstruktywny. - Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa - podkreślił.

Today, there was another discussion between the negotiating groups – Ukrainian, American, and European – at the level of teams. Diplomatic efforts are actively underway, and we hope they will not be in vain. Our team is working as constructively as possible. We need a dignified… pic.twitter.com/WM6hvFpW9k — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wyjaśnił, że w rozmowie online uczestniczyli również przedstawiciele prezydenta USA - Steve Witkoff i Jared Kushner. - Po raz pierwszy w rozmowie w pełnym składzie uczestniczyli przedstawiciele Europy, którzy będą reprezentować ją w negocjacjach z Rosjanami. Są to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, przedstawiciele UE, czyli Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także przedstawiciel NATO - zaznaczył ukraiński prezydent.

- Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym - powiedział Zełenski.

Rozmowy o następnych krokach w negocjacjach

Jak przekazał Jared Kushner na platformie X, wraz z drugim wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem "omówił poczynione postępy i kolejne kroki w procesie pokojowym" z doradcą Putina. Dodał, że "owocne" rozmowy przeprowadził również z przedstawicielami Ukrainy oraz doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, a także oficjelami z UE i NATO.

We are committed to bringing an end to the war in Ukraine and the tremendous human suffering it has caused. President @realDonaldTrump is determined to achieve a lasting peace, and we remain fully committed to doing everything possible to help make that happen.



This morning,… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

W pierwszych rozmowach w tym formacie Polskę reprezentował podsekretarz stanu w MSZ Robert Kupiecki.

"Omówiliśmy, jak ułatwić bezpośrednie kontakty między Europą a Rosją, których w ciągu ostatnich czterech lat w dużej mierze brakowało. Ważne jest, aby obie strony bezpośrednio wysłuchały swoich obaw i propozycji, dążąc do bardziej stabilnej i bezpiecznej przyszłości Europy" - relacjonował wysłannik Donalda Trumpa.

Centralnym punktem dyskusji miało być zakończenie wojny w Ukrainie i zbudowanie systemu bezpieczeństwa, który "zmniejszy prawdopodobieństwo przyszłych wojen". Kushner zapewnił jednocześnie, że NATO pozostanie filarem bezpieczeństwa, a celem USA jest oparcie się i rozwinięcie istniejących instytucji i porozumień europejskich.

Kushner zapowiedział, że przyszłość Ukrainy ma się opierać na "silnych i wiarygodnych gwarancjach bezpieczeństwa", drodze do członkostwa w UE i "kompleksowym powojennym planie dobrobytu", opracowanym wspólnie z Europą i Bankiem Światowym.

Korea Północna wspiera militarnie Rosję

Zełenski wysłuchał raportów Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony podczas posiedzenia Sztabu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Poinformował, że Korea Północna przekazuje Rosji co miesiąc dziesiątki pocisków balistycznych.

- Podczas dzisiejszego posiedzenia Sztabu HUR przedstawił raport dotyczący rosyjskich planów rakietowych - produkcji pocisków balistycznych i manewrujących. Planowana przez Rosję skala produkcji nie służy pokojowi. Niestety, Rosja otrzymuje również coraz więcej pocisków balistycznych z Korei Północnej - chodzi o dziesiątki rakiet miesięcznie - powiedział Zełenski.

Według prezydenta Zełenskiego wykorzystywanie przez rosyjską armię północnokoreańskich rakiet w wojnie przeciwko Ukrainie pozwala Korei Północnej udoskonalać własne uzbrojenie.

Zełenski podkreślił, że stanowi to dodatkowe wyzwanie dla państw regionu sąsiadujących z Koreą Północną, a także dla Europy. Zaznaczył, że skoro "Rosja ma sojusznika, który dostarcza jej broń balistyczną, Ukraina również potrzebuje wyraźnego parytetu, aby móc odpowiadać na rosyjskie zagrożenie na równych warunkach".

W związku z tym zaapelował do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch o zwiększenie odpowiednich dostaw uzbrojenia dla Ukrainy.

Prezydent oświadczył również, że należy wrócić do dyskusji na temat możliwości niszczenia rosyjskich wyrzutni pocisków balistycznych. Jak stwierdził, państwa zachodnie dysponują odpowiednimi technologiami, które Ukraina powinna otrzymać, aby móc przeciwdziałać rosyjskiemu zagrożeniu.

Ponadto prezydent powiadomił o doniesieniach dotyczących przygotowań Rosji do kolejnego ataku rakietowego i zaapelował do Ukraińców o zwracanie uwagi na alarmy przeciwlotnicze wieczorem, w nocy i w ciągu następnej doby.

Negocjacje w sprawie pokoju w Ukrainie

W poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przy okazji posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w Brukseli oświadczyła, że Rosja musi zaproponować konkretne ustępstwa, a negocjacje dotyczące zakończenia wojny przeciw Ukrainie powinny rozpocząć się od zawieszenia broni.

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Kushner zaznaczył, że mimo skupienia mediów na różnicach między stronami negocjacji strona amerykańska dostrzega postępy oraz "pozytywne i konstruktywne pomysły pojawiające się w poważnych dyskusjach z dala od opinii publicznej".

Było to nawiązanie między innymi do doniesień "New York Timesa" i innych mediów o zaporowych żądaniach stawianych przez Rosję podczas niedawnej rundy negocjacji w Abu Zabi. Rosjanie mieli tam ponowić swoje postulaty z 2021 roku, w tym dotyczące wycofania wojsk i baz NATO z państw wschodniej flanki.

Była to już druga runda rozmów amerykańskich wysłanników z przedstawicielami Europy w tym formacie. Do pierwszej doszło po spotkaniu Kushnera i Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Negocjacje nie przyniosły przełomu w sprawie zakończenia wojny.