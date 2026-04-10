Świat Strefa "odcięta od świata", otoczona policyjnym kordonem. Takich negocjacji "nie było od lat" Oprac. Aleksandra Sapeta

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu - Islamabadzie. Na czele amerykańskiej delegacji stoi wiceprezydent J.D. Vance i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Na miejscu są też już przedstawiciele irańskiej delegacji - szef dyplomacji Abbas Aragczi i spiker irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

W ocenie dziennikarza "Faktów" TVN Piotra Kraśki organizacja negocjacji będzie "największym wyzwaniem dla Secret Service od 20 lutego 2023 roku", gdy były prezydent Joe Biden był z wizytą w Kijowie.

Negocjacje w państwie, co do którego Amerykanie "nie mają pewności"

Jak przypomniał Kraśko, wizyta Bidena w Kijowie "była niezapowiedziana, do ostatniej chwili utrzymywana w ścisłej tajemnicy", a tuż obok, po polskiej stronie granicy czekały "ogromne amerykańskie siły gotowe przyjść prezydentowi Stanów Zjednoczonych z pomocą".

- Teraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie na terytorium, co do którego Amerykanie od 25 lat nie mają w ogóle pewności, czy jest im przyjazne, czy jest im może wrogie - ocenił dziennikarz, mówiąc o wizycie Vance'a w Pakistanie.

Islamabad Źródło: Shutterstock

Na terenie tego kraju schwytany został przywódca organizacji terrorystyczny Al-Kaidy Osama bin Laden, który stał za zamachami z 11 września. - Ukrywał się w miejscowości Abbottabad, tuż obok Pakistańskiej Akademii Wojskowej - przypomniał Kraśko. Według dziennikarza Secret Service przygotowuje się do wizyty wiceprezydenta już od "kilkudziesięciu godzin i pracują nad tym non stop, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo".

Co jest "największym kłopotem"?

Dziennikarz mówił też o największym wyzwaniu zbliżających się negocjacji. - Największym kłopotem jest to, że Amerykanie i Irańczycy mają rozmawiać o porozumieniu, którego początkiem jest 10-punktowy plan, co do którego nikt nie ma pewności, które to jest 10 punktów - powiedział.

Jak dodał, "na początku wydawało się, że to jest te 10 punktów, które powstały w Teheranie, które zakładały, że Iran dalej będzie wzbogacać uran (...) cieśnina Ormuz będzie pod pełną kontrolą Iranu i że Amerykanie mieliby wycofać się ze wszystkich swoich baz w regionie Zatoki Perskiej". - Przyjęcie przez Amerykanów takich 10 punktów byłoby oczywiście kompletnie kuriozalne - ocenił Kraśko.

Przypomniał też komentarz rzeczniczki Białego Domu w tej sprawie. Karoline Leavitt stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom i zaznaczyła, że "czerwone linie" USA pozostają niezmienione, a należy do nich zapewnienie, by Iran nigdy nie zdobył broni jądrowej oraz przestał wzbogacać uran.

- Ciężko będzie pójść do przodu, jeżeli nie ma pełnego porozumienia co do tego, co w ogóle jest punktem wyjścia do tych rozmów. Takich negocjacji nie było na świecie od lat - podsumował Kraśko.

Rozmowy w "odciętej od świata strefie otoczonej policyjnym kordonem"

W stolicy Pakistanu jest korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch. Na antenie TVN24 mówił o tym, jak wyglądają przygotowania w mieście przed rozpoczęciem rozmów Waszyngton-Teheran. - Te rozmowy wszyscy nazywają tu w regionie przełomowymi, a Pakistan ogłosił nawet dwa dni dodatkowego święta w Islamabadzie - relacjonował. Jak dodał, rozmowy odbędą się w hotelu "w zamkniętej, odciętej od świata strefie otoczonej policyjnym kordonem o długości około trzech kilometrów".

Islamabad Źródło: PAP/EPA

Dziennikarz zwrócił uwagę, że negocjacje mogą potrwać do końca weekendu. - Nie jest tajemnicą, że do niedzieli wyproszono z tego hotelu wszystkich gości, którzy mieli tam zrobione rezerwacje, a tym samym cały budynek został oddany do dyspozycji tych delegacji, które będą miały nieograniczone pole czasowo i przestrzennie do tego, by ze sobą rozmawiać - powiedział.

Negocjacje w "odciętej od świata strefie otoczonej policyjnym kordonem" Źródło: TVN24

