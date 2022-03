Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 24. dobę. Równolegle do krwawych działań zbrojnych trwają negocjacje między oboma państwami. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss twierdzi, że Moskwa wykorzystuje rozmowy pokojowe z Ukrainą jako "zasłonę dymną", przygotowując się do popełnienia kolejnych "przerażających okrucieństw".

Szefowa brytyjskiego MSZ: Rosja wykorzystuje negocjacje jako zasłonę dymną

Szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss w rozmowie z dziennikiem "The Times" powiedziała, że jest bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o prowadzone negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją. "To, co widzimy, to próba stworzenia Rosjanom przestrzeni do przegrupowania. Ich inwazja nie przebiega zgodnie z planem. Nie widzimy żadnego poważnego wycofania wojsk rosyjskich ani żadnych poważnych propozycji na stole" - wskazała.