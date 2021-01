Turcja i Grecja wznawiają negocjacje. Po raz pierwszy od pięciu lat

Unia Europejska zagroziła Turcji sankcjami w związku z jej działaniami we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego, do których prawa roszczą sobie także Grecja i Cypr. Na spornych wodach Turcy w drugiej połowie zeszłego roku rozpoczęli poszukiwania surowców energetycznych, a do ochrony swoich statków badawczych i wydobywczych wysłali także okręty wojenne.